Tanji i izdržljiviji: Honor s novim preklopnim telefonom udara na Samsung. Spreman i za izlaske

Nakon što su u srpnju u Kini lansirali preklopni Magic V2, Honor je u petak na sajmu IFA u Berlinu prikazao globalnu verziju svojeg najnovijeg top modela. Direktor Honora George Zhao više je puta istaknuo kako je ovo najtanji i najlakši preklopni telefon.

No, uz njega je puno više pažnje privukao koncept Honor V Purse, telefon kojim su htjeli prikazati kako se telefon može preoblikovati u nosivu torbicu s praktično neograničenim mogućnostima izražavanja.

Foto: Honor

- HONOR-ovi preklopni pametni telefoni prešli su dug put, a sa svakom iteracijom pokazali su izvanredan napredak u dizajnu, funkcionalnosti i izdržljivosti. I ne samo to, s našim konceptom Phone-to-Purse koji je oživljen kroz HONOR V Purse, istražujemo održiva rješenja koja iskorištavaju novu sklopivu tehnologiju s ciljem osnaživanja kreativnosti i oblikovanja životnog stila budućnosti - rekao je Zhao.

Honor je novi V Purse prikazao i uz modnu reviju, a tako su i zamislili ovaj telefon, kao modni dodatak na kojem se preko vanjskog ekrana možeš izraziti u svakoj prilici, ali i sa widgetima koji izgledaju kao nakit na ekranu, dok su razni dizajneri kreirali remenčiće koji će odgovarati dizajnu na ekranu. Na tome su radili i brojni poznati dizajneri, poput kreativnog direktora BURBERRY menswear-a Brama Van Diepena, suvremenog umjetnika Yunuene Esparza, profesora Kineske akademije umjetnosti Yuan Youmina i crossover umjetnika Xiao Hui Wang.

Foto: Honor

I dok sam telefon vizualno podsjeća na prvi preklopni Huawei MateX, Honor nije ponudio detalje specifikacija, ali ni podatak kad bi telefon trebao zaživjeti kao stvarni proizvod.

Puno prije na tržištu će biti Magic V2. Za sad su otvorili predbilježbe, no podaci o europskoj cijeni još nisu poznati.

Foto: Honor

Govoreći o ovom uređaju, Zhao je istaknuo da su 8 do 10 mjeseci ispred industrije i da su ugradili više od 210 inovacija u Magic V2. Ono što je njegov najjači adut svakako je tanak dizajn.

Kad je rasklopljen njegove su stranice debele samo 4,7 mm, a debljina telefona je 9,9 mm kad je sklopljen. Uz to, Honor je uspio ugurati bateriju od 5000 mAh u telefon, a Honorov direktor hvalio se kako su u oba podatka nadmašili Samsungov Z Fold 5. No, bit će zanimljivo vidjeti kako se ovako tanak telefon ponaša nakon nekog vremena.

Honor navodi da koriste super-lagane titanijske šarke, te da su to prve takve, a na prvi dojam mehanizam odlično radi i zaklapa uređaj. Uz to, navode i da koriste vlastiti čelik da osiguraju robusnost telefona. Sve bi to, navode, trebalo izdržati 400.000 otvaranja, odnosno 10 godina, ako se telefon svaki dan savija 100 puta.

Foto: Honor

Magic V2 dolazi s trostrukom stražnjom kamerom. Uz glavnu od 50 mpx (f/1,9) se nalaze širokokutna od 50 (f/2,0) te telefoto kamera od 20 mpx. Sprijeda je pak dvostruka kamera od 16 mpx.

Dijagonala vanjskog ekrana je 6,43 inča (1060x2376), dok je s unutarnje strane 7,6-inčni ekran (2156x2344). U oba slučaja radi se OLED-u sa 120 Hz osvježenjem.

Foto: Honor

Pogoni ga Snapdragon 8 Gen2, a dolazi u varijantama sa 16 GB RAM-a te 256 GB do 1 TB memorije.

Honor je također istaknuo i da je njihov Honor 90 na IFA sajmu dobio nagradu kao Best Buy telefon, a to su obilježili lansiranjem telefona u novoj, paun plavoj boji.