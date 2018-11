Tekućine za auto stakla sadrže alkohol pa su lako zapaljive

Zimske tekućine za čišćenje vjetrobranskih stakala automobila imaju takav sastav da ne smrzavaju pri temperaturama znatno nižim od nule, što je posebice važno spriječiti u vožnji.

Najčešće je to etilni alkohol jer dobro snižava ledište vode. No može se koristiti i etilen glikol odnosno antifriz. Zimi se u spremnik nikako ne preporučuje ulijevati samo vodu, kako ne bi došlo do smrzavanja u sistemu i njegovog oštećenja.

Kako zimske tekućine sadrže dosta alkohola, u njima nisu uvijek i konzervansi. Oni su važni ljeti kad se temperature u autu penju i na 60 stupnjeva Celzijevih jer se mogu razviti bakterije, na primjer legionele. Tijekom čišćenja mogu dospjeti u kabinu, a ako se udahnu izazvati upalu. Konzervansi u sredstvima su obično kao u deterdžentima za posuđe.

Foto: 24sata/24sata

U sredstvima za pranje stakla su i mirisni sastojci, koji u pravilu nisu navedeni nego su označeni pod nazivom parfemi ili mirisi, a najčešće se radi o mirisima agruma.

U svim sredstvima za pranje, pa i u ovima za staklo, moraju biti i tenzidi koji smanjuju površinsku napetost vode i tako omogućavaju pranje. Sredstva za zimsko pranje vjetrobranskih stakala koja imaju neionske tenzide bolje peru u tvrdoj vodi. No i anionski će dobro oprati vjetrobran. Tenzidi također pomažu da se snizi ledište vode. U nekim proizvodima je i denatonium benzoat, bitrex, vrlo gorka tvar koja se stavlja kako bi se spriječilo da ih djeca progutaju.