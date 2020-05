Televizor kao slika: Samsung Frame i Serif stigli u Hrvatsku

Samsung Electronics najavio je da su sada i u Hrvatskoj dostupni ovogodišnji lifestyle televizori The Serif i The Frame koje karakterizira poseban dizajn, pa tako The Frame na zidu izgleda kao umjetničko djelo. Dolaze s Quantum Dot tehnologijom te pametnim 4K upscalingom.

U Hrvatskoj će model The Serif, za koji je Samsung dobio IF nagradu za inovativni dizajn, biti predstavljen po prvi put i to u dvije boje – nebesko-bijeloj i nebesko-plavoj.

Foto: Samsung

Kreirala su ga francuska braća Burulem, a karakterizira ga i metalno postolje koje se može odvojiti pa korisnici mogu odabrati hoće li biti samostojeći odnosno biti postavljen na policu ili ormar.

Samsung je ovom modelu dodao opcije povezivanja NFC i AirPlay2 za bežično slušanje glazbe s mobitela uz jednostavno povezivanje Android ili Apple uređaja.

Samsung je još lani predstavio na našem tržištu The Frame, koji dolazi s okvirom kao umjetnička slika, a prikazuje cijeli niz djela iz Samsung trgovine kada je televizor isključen. Za lakše povezivanje i bolji estetski dojam, The Frame ima jednu žicu koja preko One Connect Box uređaja povezuje ostale uređaje s televizorom.

The Serif će u Hrvatskoj biti dostupan u veličinama od 43, 49 i 55 inča, a The Frame će u 2020. godini, uz postojeće veličine od 43, 55 i 65 inča, umjesto u dijagonali od 49 inča biti dostupan u dijagonali od 50 inča, kao i u dijagonalama od 32 i 75 inča. Na svim modelima od 43 inča nadalje, AI upscaling podiže sliku na 4K razlučivosti.