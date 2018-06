Ima nade za nas: Tesla u Kini gradi tvornicu, stižu i u Europu

Američki proizvođač električnih automobila Tesla objavio je dioničarima da surađuje s kineskim dužnosnicima u vezi projekta proizvodnje električnih automobila i baterija u Šangaju.

Šef prodaje Robin Ren otkrio je planiranu lokaciju Tesline druge „gigatvornice“, a suosnivač i direktor Elon Musk odgovarao je na pitanja dioničara na godišnjoj skupštini.

- Nevjerojatno smo uzbuđeni što ćemo prvu gigatvornicu izvan SAD-a graditi u Kini, a posebno smo zadovoljni lokacijom u Šangaju - rekao je Ren.

Dodao je da razgovori s vladinim dužnosnicima u Kini teku „jako dobro“ i da će više pojedinosti o tvornici u Šangaju biti otkriveno uskoro.

Da bi Teslina vozila bila cjenovno dostupna, „bit će važno lokalizirati proizvodnju u najmanju ruku na razini kontinenta“, kazao je Musk.

Tesla ima kompaniju u Šangaju usmjerenu na razvoj tehnologije u Kini koja je za njih ključno tržište a sprema se ukinuti ograničenja inozemnog vlasništva u automobilskom sektoru.

U američkoj se kompaniji također nadaju da će do kraja godine odrediti i lokaciju "gigatvornice" u Europi, navodi se u priopćenju direktora, dodajući da očekuju da će ih na globalnoj razini imati 10 do 12. Inače, prije dvije godine je HDZ sa svog službenog Twitter profila Elonu Musku poručio da Teslu 'vrati' kući u Hrvatsku te da to zaslužuje slavni izumitelj.

Prema Muskovim riječima, gigatvornice će proizvoditi baterije i automobile. Teslina gigatvornica u američkoj saveznoj državi Nevadi proizvodi baterije za automobile sastavljene u Kaliforniji.

Musk je u prošlom mjesecu zaposlenicima priopćio da se kompanija reorganizira kako bi se ubrzala proizvodnja Modela 3, kojeg smatraju ključnim za profitabilnost.

"Kako bismo osigurali da je Tesla dobro pripremljen za budućnost, pokrenuli smo temeljitu reorganizaciju naše kompanije", stoji u dopisu koji je agencija AFP dobila na uvid. "U sklopu preustroja ujednačavamo upravljačku strukturu da bismo poboljšali komunikaciju, povezujući funkcije na kojima razborite i smanjene aktivnosti nisu od presudne važnosti za uspjeh naše misije", dodao je.

Tijekom objave poslovnih rezultata preko konferencijskog poziva u svibnju Musk je rekao da bi Tesla idućih mjeseci mogao ostvariti ciljeve definirane kako bi se osigurao cjenovno pristupačniji Model 3 i profitabilnost do kraja godine.