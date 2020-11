Tesla je konačno u Hrvatskoj, najjeftiniji model 319.990 kn

Američki proizvođač električnih automobila je otvorio je svoju prvu pop-up trgovinu u Zagrebu, no još nema pravi salon. Ipak svi zainteresirani već sada mogu naručiti automobil

<p>Nakon dugog očekivanja američki proizvođač atraktivnih eklektičnih automobila službeno je stigao i u Hrvatsku tako da potencijalni kupci njihove aute više neće morati uvoziti iz inozemstva.</p><p>Ipak Tesla još uvijek nema pravi auto salon niti službeni servis u Hrvatskoj , već su otvorili takozvanu pop-up trgovinu u jednom trgovačkom centru u Zagrebu.</p><p>Lokacija pravog salona bit će poznata tek na proljeće, a kada će se on otvoriti još nije službeno objavljeno. </p><p>Na štandu prvog hrvatskog "salona" Tesle izložen je Model 3 Long Range kojeg je moguće razgledati, a uskoro će za probne vožnje biti spremna sva tri Teslina modela, Model 3, Model S i Model X. </p><h2>Povoljno u odnosu na Sloveniju ili Austriju</h2><p>Ovim potezima zainteresiranima u Hrvatskoj je olakšana kupnja Tesle jer se auti na štandu mogu i naručiti.</p><p>Tesla je objavila i cijene za njihove automobile u Hrvatskoj. Osnovni Model 3 košta od 319.990 kuna što je prilično povoljno u odnosu na električnu konkurenciju i povoljnije nego što isti auto košta u Sloveniji ili Austriji.</p><p>Naime radi se odlično opremljenom autu srednje klase koji ima doseg 430 kilometara, do 100 km/h juri za 5,6 sekundi i postiže 225 km/h. Snažniji Modeli 3 s dužim dosegom i pogonom na sve kotače koštaju 399.990 i 449.990 kuna. </p><p>Veći Model S, nudi se također u tri izvedbe po cijeni od 589.990 kuna do 1049.990 kuna, a veliki SUV Model X košta 669.990 do 799.990 kuna.</p><p>Dolazak Tesle u Hrvatsku svakako bi trebao potaknuti njihovu prodaju, ali i ukupnu prodaju električnih automobila na našem tržištu. </p><p> </p>