Teslin Cybertruck u Zagrebu: Možete ga doći samo pogledati

Teslin Cybertruck u utorak je viđen na zagrebačkim cestama, a razlog tome je činjenica da je od danas izložen u Tesla centru u Zagrebu. Naime od 24. do 28. rujna od 8 do 17 sati zainteresirani mogu uživo pogledati neobičan pick-up automobil koji se već neko vrijeme prodaje u SAD-u, no o prodaji Cybertrucka u Europi za sada još nema ni govora.

Radi se o ogromanom pick-up automobilu koji je dugačak 5683 mm, širok 2201 mm sa sklopljenim retrovizorima i visok 1.791 mm. Cybertruck također ima kotače od 20", adaptivni zračni ovjes s čak 30,5 cm hoda i udaljenost od tla koja iznosi čak 43,3 cm "u načinu rada za izvlačenje". Dva snažnija modela mogu vući prikolice mase do 4990 kg.

U Europi ga nećemo uskoro naći na tržištu

Prema riječima šefa tvrtke Elona Muska, Tesla će morati redizajnirati svoj električni pick-up Cybertruck kako bi ga mogla prodavati u Europi.

- Ovo bi imalo smisla samo uz veće prodajne brojke - rekao je Musk 13. lipnja na generalnoj skupštini Tesle nakon pitanja dioničara.

Najveći problem automobila je velika masa zbog koje se u Europi ne bi smio voziti s vozačkom B kategorije te bi se trebao registrirati kao teretno vozilo.