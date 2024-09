Test Opel Astra S Sports Tourer: Prostran i vrlo udoban karavan

Nakon što je postao član PSA, pa nakon toga i Stellantisa, Opel "živi novi život". Njihovi automobili su tehnologiju preuzeli od Peugeota i Citroëna i izgubili velik dio svojih dotadašnjih karakteristika,. No to ne mora biti nužno loše jer sa svakom promjenom, pa tako i ovom, dolaze neke bolje i neke, ne tako dobre stvari. Aktualna Astra ne može se tako usporediti sa svojim prethodnikom, to je potpuno drugačiji auto. Kakav točno još smo jednom provjerili testom karavanske verzije s osnovnim motorom i osnovnim paketom opreme.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Opelovi karavani su desetljećima bili izuzetno popularni i dosta cijenjeni automobili. Prostrani i praktični, privlačili su mnoge kupce, pogotovo one koji mnogo voze ili imaju veće obitelji. Stoga, da bi se tradicija nastavila, je i nova Astra ponovo dobila karavansku verziju koja je nazvana Sports Tourer. Jasno je da ona u hrvatskoj neće privući velik broj kupaca jer su na našem tržištu kompaktni karavani još uvijek pomalo "nišni" proizvod i mnogo se slabi prodaju od manjih i manje praktičnih običnih kompakata na kojima su bazirani. No ako vam treba mnogo mjesta i ne želite SUV ovo je idealna solucija.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Astra Sports Tourer prilično dobro izgleda za jedan kompaktni karavan i nudi obilje prostora. Bilo bi i čudno da uz vanjsku duljinu od povećih 464 centimetara nije tako. Malo produženi međuosovinski razmak znači obilje prostora na stražnjoj klupi, iza vozača od 190 centimetara komotno stane još jedan osoba iste visine. Produženi stražnji karavanski dio "ugostio" je ogroman prtljažnik čiji kapacitet od 597 litara ne ostavlja nikakve želje neispunjenima. Obaranjem stražnjih sjedala dobiva se 1634 litre korisnog prtljažnog prostora.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ponuda prostora oduševljava, no dizajn i izgled unutrašnjosti baše i ne. Ona je pomalo bazična i minimalistička s puno crnih i sivih površina, bez previše dizajnerske mašte, materijala ili intervencija koje bi je oplemenile. Uostalom ,ovo je osnovni model pa je tako nešto i očekivano. Dominira "Pure Panel", polača koja u jednu cjelinu objedinjuje digitalne instrumente i dodirni zaslon. Iako je to estetski dobro rješenje, digitalni instrumenti bi mogli biti maštovitiji i bogatiji informacijama, a Infotainment sustav malo brži u radu. Pohvalno je što je auto zadržao dosta fizičkih tipki, pa su kontrole klime tako potpuno odvojene (iako se odabrana temperatura i načini rada prikazuju na zaslonu.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Pohvale zaista zaslužuje sjedala koja su vrlo udobna, odlično drže tijelo, dovoljno su velika i za krupnije osobe i ergonomski su oblikovana pa čuvaju kralježnicu za što su dobila AGR certifikat. Grijanje sjedala i upravljača vrlo su korisni detalji i rijetki pomalo luksuzni akcenti u automobilu čija oprema je prilično bazična, sa svime što je potrebno, no ne i mnogo više od toga. Kvaliteta materijala je solidna, a takvom se doima i izrada.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Za pogon testirane Astre zadužen je motor kojeg smo već do sada isprobali u desecima Peugeota, Citroëna, DS-a i Opela. Možda je već pomalo star, no ovaj motor je još uvijek vjerojatno najbolji trocilindraš u klasi. Ima obujam od 1,2 litre i 110 KS koje razvija ravnomjerno, uz prilično ugodan zvuk i bez suvišnih vibracija: Radi uglađeno, no njegovih 110 KS možda nisu savršen omjer za ovu Astru. Ubrzanje do 100 km/h je sasvim solidno, maksimalna brzina i više od toga, no prilikom međuubrzanja na višim brzinama i kada je automobil natovaren putnicima i prtljagom osjeti se da malo nedostaje snage. Ništa dramatično, no Astri bi dobro došlo malo više konjskih snaga.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Što se tiče potrošnje nemamo nikakvih zamjerki. Na testu je automobil trošio 6,3 l/100 km u kombiniranoj vožnji i 7,1 l/100 km u gradu i gotovo ga je nemoguće natjerati da bude "jako žedan". Pohvale zaslužuje i vrlo precizan mjenjač koji je ugodan za korištenje, no za čijom ručicom ionako nećete morati prečesto posezati zbog vrlo elastičnog motora.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ponašanje u vožnji je prilično neutralno i za uživanje u življoj vožnji nedostaje povratnih informacija od upravljača. No to je i očekivano jer nitko ne kupuje kompaktni karavan radi sportskih voznih osobina. Astra je u tom smislu automobil kojeg je vrlo jednostavno voziti, no koji ne pruža previše emocija. No zato pruža vrhunsku udobnost ovjesa što je ipak važnije za jedan obiteljski auto.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Zaključak:

Testirana Astra Sports Tourer je upravo onakav automobil kakvog njegovi kupci očekuju. Jednostavan, praktičan, iznimno prostran i udoban. Oprema je sasvim solidna, a cijena vrlo pristojna, s obzirom na to koliko iskoristiv i velik obiteljski automobil dobivate za iznos od oko 30.000 eura.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Plus:

Udobna vožnja

Prostranost

Uglađen i elastičan motor

Minus:

Izgled unutrašnjosti

Nedostaje mu malo snage

Skromni digitalni instrumenti

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 1376 kg

dimenzije: 464 x 186 x 144 cm

obujam motora: 1199 cm3

snaga: 81 kW/110 KS

0-100 km/h: 10,8 s

najveća brzina: 199 km/h

potrošnja: 5,6-5,7 l/100 km

cijena: 30.378 € (testni model), 27.664 € (bez dodatne opreme, osnovni model)

Važnija oprema testirana Opel Astra Sports Tourer 1,2 110 Edition

Aluminijski naplatci 16", LED svjetla, automatski klima uređaj, grijana prednja sjedala, grijan volan, prednji i stražnji parkirni senzori, dodirni zaslon 10", digitalni instrumenti 10"...