Test Opel Combo-e Life: Dobar gradski obiteljski auto, ali...

Gotovo svi proizvođači se trude oko električnih automobila pa ne iznenađuje da "svoju sreću" isprobavaju i u klasama vozila koja više ne spadaju među najpopularnije. Mali kombiji su, još ne tako davno, bili veliki hit kao obiteljski auti, no danas ih sve manje kupaca bira za tu ulogu. Sigurno nisu najljepši, i to odbija kupce, no praktičnost i prostranost koju pružaju je fantastična što ih čini odličnim obiteljskim autima, mnogo praktičnijima od SUV-ova i osjetno jeftinijima od monovolumena (kojih također ima sve manje). Kakav je jedan mali kombi u kombinaciji s električnim pogonom saznali smo testirajući Opel Combo-e Life, prvi električni automobil ove klase koji smo ikada isprobali.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Iako takav auto, Combo nas nije ničim mogao previše iznenaditi. Već ranije smo vozili i njega i njegove derivate (Berlingo i Rifter) na benzin, a isti električni pogon isprobali smo nekoliko puta u raznim Opelima, Citroënima i Peugeotima. Ljepota svakako nije adut Comba-e, no to se i ne očekuje od auta ovakvog oblika i koncepcije. Mnogo važnije je ono unutra, a tu se Combo ima čime pohvaliti.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ponuda prostora je ogromna za automobil dugačak 440 centimetara. Straga ima gotovo dovoljno prostora za dvometraše, a prtljažnik obujma 597 litara (2126 sa spuštenim stražnjim sjedalima) je jednostavno ogroman. Oduševljava i brojnost pretinaca i praktičnih mjesta za odlaganje raznih stvari, primjerice tu su čak dva "pretinca za rukavice" ispred suvozača. Tu su i praktični preklopni stolići na poleđini prednjih sjedala, a mnogima će biti posebno važna činjenica da na stražnjim sjedalima ima čak tri Isofix priključka za dječju sjedalicu. To je izuzetno rijetko među automobilima, pogotovo ovih dimenzija i može biti vrlo korisno većim mladim obiteljima.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Što se tiče dizajna unutrašnjosti Combo-e Life ničim ne iznenađuje. Manje, više, sve je identično kao i na Berlingu ili Rifteru, što znači da nije pretjerano atraktivno, no zato je vrlo upotrebljivo. Nema pretjerivanja s prevelikim zaslonima, a klima ima odvojene komande što je danas svakako za pohvalu. Dosta je sive plastike bez neke posebne note elegancije ili previše ukrasa, no oprema je i više nego kompletna. Za ovu klasu, čak i pomalo luksuzna. Instrumenti su digitalni, vrlo pregledni i s dovoljno potrebnih informacija.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Iako smo ga isprobali u drugim autima, pogon Comba nas je najviše zanimao, prvenstveno zbog dosega. Relativno mala baterija neto kapaciteta od 45 kWh, ne daje neke posebne dosege drugim manjim Stellantisovim automobilima pa je u relativno velikom i ne previše aerodinamičnom Combu na posebnom iskušenju. Test smo obavili kada su vanjske temperature bile malo niže od prosjeka što je malo utjecalo na rezultate, no sumnjamo da se mnogo više može izvući iz ovog auta i u idealnim uvjetima.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

U kombiniranoj vožnji Combo nam je omogućivao oko 240 kilometara dosega, u gradu je on iznosio iznosio oko 280 kilometara, a na autocesti opri prilično skromnim prosječnim brzinama od oko 100 km/h samo 180 kilometara. Uz ovakve (skromne) dosege Combo-e definitivno nije za one koji mnogo voze i često putuju na udaljenija odredišta. Šteta, ali električni pogon ovaj, inače odličan obiteljski auto, ograničava samo na kraće relacije i na gradsku vožnju. Sve ostalo je "previše naporno" i oduzima dosta vremena zbog potrebe (pre)čestih zaustavljanja za punjenje baterije. Usput moramo spomenuti da je maksimalna snaga punjenja 100 kW, što također nje idealno.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Same performanse automobila su prilično dobre za ovu klasu vozila. Ubrzanje do 100 km/h za 11,7 sekundi nije nimalo sporo, a međuubrzanja su, kao što je to uobičajeno kod električnih auta, još bolja od toga. Sve to omogućava motor snage 136 KS koji potpuno nečujno pokreće prednje kotače. Maksimalna brzina od 135 km/h vrlo je mala, no realno nije problematična jer ionako nemate previše volje juriti kada pomislite na dodatni pad dosega na autocesti.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Jedna od najboljih strana ovog auta je izuzetno visoka razina udobnost ovjesa. On vrhunski filtrira neravnine na lošim cestama kojih u Hrvatskoj ima u izobilju, a plus za udobnost su i odlična ergonomska sjedala. Što se tiče agresivnije vožnje zavojima, Combo-e za to možda nije idealan, no u nekim uvjetima iznenađuje agilnošću. U svakom slučaju naginjanje karoserije nije tako loše kao što biste pomislili kada vidite oblik ovog auta, a ni podupravljanje nije previše izraženo.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Cijena od 43.835 eura za testirani luksuzni top model koji ima još malo dodatne opreme je velika, no u kontekstu (pre)skupih električnih auta Combo-e je još jeftin s obzirom na ono što nudi. No, opet teško je Combo uspoređivati s drugim električnim autima jer gotovo da nema konkurencije na tržištu.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Zaključak:

Testirani Combo-e je odličan automobil ako s njim ne namjeravate previše putovati ili se često voziti na duže relacije. Oni koji traže prostran i štedljiv obiteljski auto prvenstveno za grad ili slične kratke dionice bit će vrlo zadovoljni, a dobro može poslužiti i kao prostrani taksi.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Plus:

Udobnost ovjesa

Prostranost kabine i prtljažnika

Mnogo pretinaca

Minus:

Doseg

Cijena

Brzina punjenja

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 2580 kg

dimenzije: 440 x 185 x 184 cm

snaga: 100 kW/136 KS

baterija (neto): 45 kWh

0-100 km/h: 11,7 s

najveća brzina: 135 km/h

doseg kombinirano: 280 km

potrošnja: 19,3-21,5 kWh/100 km

cijena: 43.835 € (testni model), 41.490 € (bez dodatne opreme), 38.230 (osnovna oprema e-Edition)

Važnija oprema testirani Opel Combo-e Life e-Elegance Plus

Aluminijski naplatci 16" automatski dvozonski klima uređaj, kamera za vožnju unatrag, grijana prednja sjedala, grijanje upravljača, m grijanje vjetrobrana, stražnja sjedala, grijani upravljač, dodirni zaslon 8", digitalni instrumenti 10 inča...