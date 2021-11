U vrijeme kad je takozvana GTI klasa počela polako izumirati Hyundai je predstavio svoj i30 N, auto koji je postao pravi prodajni hit i koji je dokazao da možda ipak nije još gotovo s uzbudljivim sportskim kompaktima namijenjenima za ljude normalnih platežnih sposobnosti. Kompaktni i30 N grmi i puca iz ispuha, strelovito ubrzava, vrhunski juri kroz zavoje, te nevjerojatno dobro sve to spaja s komforom i diskrecijom svakodnevnog auta kod kojeg sve ta buka i brzina nije potrebna. Auto s dva lica, a na tom tragu sada je nastao i20 N.

Novi mali sportaš i20 N dolazi u vrijeme kad je situacija za kompaktne i gradske (takozvani segment C i B) sportske aute još lošija. Konkurenti koji se još prodaju mogu se nabrojati na prste jedne ruke. Nema više Renaultovih R.S.-a, Peugeotovih GTI-a, Opelovih OPC-a... Zato se uvođenje ovakvog auta na tržište u ovo vrijeme može nazvati prilično nerazumljivim ali i istinski hrabrim potezom. kojeg će ljubitelji sportske vožnje zasigurno pozdraviti.

Unatoč tome što se čini nerazumljivim potezom, uvođenje novog i20 N je realno logičan potez s obzirom na to da je i30 N vrlo uspješan čime se pokazalo da još ima kupaca za ovakve aute. Također, trkaća verzija i20 već godinama uspješno sudjeluje i pobjeđuje na utrkama u svjetskom reli prvenstvu WRC-u i s i20 N je Hyundai htio pokazati što je naučio u WRC-u.

I na prvi pogled je jasno da je inspiracija za ovaj auto bio trkaći WRC automobil. Novi i20 N ne izgleda nimalo diskretno. Karoserija je prepuna aerodinamičkih dodataka, tu je i veliki stražnji spojler, tu su veliki 18" naplatci, crveni ukrasi na karoseriji, stražnji difuzor s velikom ispušnom cijevi... Auto ničim ne skriva da je ozbiljan sportaš.

U njemu je 1,6-litreni turbo motor koji razvija 204 KS što je poprilična snaga za ovako mali i 1190 kg lagani auto. Ubrzanje do 100 km/h traje 6,2 sekunde, a maksimalna brzina je 230 km/h. Tu je i sportski ispuh, 10 mm spuštena karoserija, temeljito prerađen upravljač, ovjes i sportske kočnice. Zato se nadate da će i u vožnji i20 N biti ono što izgledom i tehničkim karakteristikama nagovještava, pravi sportaš zapravo, svojevrsna cestovna verzija WRC auta.

No kad uđete u njega i upalite motor, i20 N ostavlja prilično civiliziran dojam. Motor brunda, no nije nešto izraženo glasan, iz ispuha nema pucketanja niti je on izraženo glasan... U vožnji se osjeća tvrđi sportski ovjes, no motor na pritisak gasa ne reagira divlje, upravljač nije nešto posebno težak... Sve u svemu, vozi se kao svakodnevni auto s malo tvrđim ovjesom i snažnim motorom. Pritom i ne troši previše. Prosjek testa nam je bio 8,4 l/100 kilometara, i to uz agresivniju i malo bržu vožnju.

Gdje je onda nastala brutalnost i magija i30 N? Ona se kao i kod njega aktivira pritiskom na tipku. Odaberete li tipkom N način vožnje auto potpuno mijenja karakter. Iz civiliziranog gradskog auta pretvara se u divljeg sportaša. Ispuh postaje mnogo glasniji i iz njega povremeno odjekuje pucanje i pucketanje, upravljač postaje izuzetno izravan i mnogo tvrđi, motor na svaki pritisak gasa djeluje pomalo divlje. Prava transformacija iz pristojnog gradskog auta u pravo sportsko čudovište, ekstremno kao rijetko koji auto u klasi.

Također tu je i funkcija međugasa koju je moguće dodatno uključiti. Pri mijenjanju u nižu brzinu auto će sam davati međugas što dodatno poboljšava zvučnu kulisu, ali i čini sportsku vožnju efikasnijom. Tu su individualni N Custom načini namještanja tako da možete primjerice odabrati da motor reagira normalno, volan ostane mekši, a zvuk istodobno ekstremno sportski ili neku drugu kombinaciju karakteristika koja vam odgovara.

U ekstremno sportskim postavkama i20 N je pravi užitak za vožnju otvorenom zavojitom cestom. Auto za one koji jednostavno uživaju u jurnjavi i znaju što pritom rade. No ako s takvim postavkama otiđete na autocestu brzo će vas nervirati glasan zvuk ispuha i preizravan upravljač. Stoga je dobro da i20 N pritiskom tipke može potpuno promijeniti svoj karakter i karakteristike. Ta dva ekstremno različita lica su, kao i kod i30 N, velika prednost pred konkurencijom. Rijetko koji gradski sportski auto može biti toliko ekstreman ili pak toliko uglađen. Novi i20 N može oboje.

Ovo je trenutno jedan od najboljih, a možda i apsolutno najbolji auto u klasi. Ne znamo, još nismo probali sportsku Toyotu Yaris koju svi hvale, pa ne možemo tvrditi da je Hyundai bolji. Ali iz dvoboja ove dvije marke u WRC-u očito smo dobili i dva vrhunska sportska gradska auta koji nam vračaju nadu u to da još uvijek nije sve gotovo i da novi automobili još uvijek mogu biti jako, jako uzbudljivi.

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:



Važnija oprema Hyundai i20 N Performance

Alunaplatci 18", automatski klima uređaj, pametni ključ, digitalni instrumenti 10,25", dodirni zaslon 10,25", navigacija, kamera za vožnju unatrag, prednji i stražnji parkirni senzori, BOSE premium audio sustav, bežični punjač za mobitel, grijanje prednjih i stražnjih sjedala, grijanje upravljača, LED svjetla...