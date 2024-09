Test VW T-Cross: Nije ni čudo da je najprodavaniji Volkswagen

Volkswagen Golf je dugi niz godina bio "kralj svih Volkswagena" po prodajnim brojkama. Onda je došlo vrijeme SUV-ova i sve se promijenilo. Uvjerljivo najprodavaniji Volkswagen barem kada je u pitanju Hrvatska danas je ovaj auto, mali SUV T-Cross. Na našem tržištu je od 2019. godine, a prošle je prošao kroz opsežan redizajn. Što je novo i kakav je T-cross u praksi isprobali smo testirajući najprestižniju verziju u ponudi, s 1,5-litrenim benzinskim motorom i R-Line paketom opreme.

Volkswagen oko redizajna nije previše "filozofirao" niti se odlučio na neke drastične promjene pa je auto dobio suptilno osvježenje izgleda, novu opremu i neke promjene u interijeru. Iako promjene nisu odmah vidljive na prvi pogled, u stvarnosti se T-Cross dosta promijenio. Duljina je narasla za 3 cm na 414 cm, sprijeda je automobil dobio blago izmijenjenu masku hladnjaka i potpuno promijenjen odbojnik.

Prednja LED svjetla su postala serija, a Novosti ima i straga gdje us stražnja svjetla dobila novu grafiku, a promijenjen je i odbojnik. Auto je također dobio i nove dizajna naplataka, a ponuda boja je proširena uvođenjem nekoliko novih boja među kojima je i "Grape Yellow" koja je na testnom autu i za koju nije potrebno nadoplatiti. Sve ove promjene rezultirale su blago modernijim, malo agresivnijim ali i simpatičnijim izgledom za mali SUV koji se u većini izvedbi ne ističe previše na cesti, no s ovom bojom itekako privlači pažnju.

U unutrašnjosti je najviše pažnje posvećeno kvaliteti. Armaturna ploča je dodatno dorađena i opremljena novim materijalima i presvlakama mekanim na dodir tako da je sada dojam kvalitete u unutrašnjosti još bolji. Općenito gledano, T-cross u unutrašnjosti jako odskače od tipičnih predstavnika klase po kvaliteti materijala i završne izrade koja je osjetno bolja od prosjeka.

No ono što nam se još više sviđa je ponuda prostora. Nema sumnje da je T-Cross preoteo mnogo kupaca Golfu jer u unutrašnjosti u osnovi nudi podjednaku ponudu prostora. Unatoč prilično malim vanjskim dimenzijama straga i više nego dovoljno mjesta za odrasle osobe prosječne visine, a zahvaljujući kliznoj stražnjoj klupi, koju je moguće pomicati 14 centimetara ta se ponuda prostora može dodatno prilagoditi i za dvometraše. Prtljažnik je također vrlo raskošan za ovako mali auto i ovisno o položaju klupe prima između 385 i 455 litara, a preklapanjem sjedala dostupno je i do 1.281 litara prtljažnog prostora. Valja spomenuti i da je preglednost iz auta vrlo dobra, što često nije slučaj kod novih SUV-ova.

Volkswagen je redizajnom ažurirao Infotainment koji je sada brži i jednostavniji za korištenje, no još uvijek malo zaostaje za najnovijom generacijom ovih sustava koji se ugrađuju u novi Tiguan i Passat. Pohvalno je to što pokraj zaslona postoje i odvojene tipke za ulazak u izbornik infotainmenta ili povratak na glavni ekran, kao i za namještanje glasnoće audio sustava. Također, T-cross je zadržao i potpuno odvojene kontrole automatskog klima uređaja, i fizičke tipke na upravljaču što će se većini vozača itekako svidjeti.

Iako R-Line oprema donosi bogatiju unutrašnjost, ne bismo mogli reći da je ona luksuzna. Sve što je potrebno je ovdje, no ne mnogo više od toga, nema previše razmetljivih detalja opreme i dizajnerskih ukrasa. Sjedala su vrlo udobna idealno tvrda, a ergonomski gledano sve je gotovo savršeno.

Za pogon testiranog T-Crossa je zadužen 1,5-litreni turbo benzinac s četiri cilindra. Motor sa 150 KS je najsnažniji odabir u inače skromnoj ponudi motora u kojoj su još samo dva trocilindraša. Ovaj motor isprobali smo već u brojnim VW-ovim i srodnim autima i u T-cross se odlično uklapa. Ne sumnjamo da trocilindraš sa 115 KS nema dovoljno snage za mali SUV, no ovaj motor čini T-Cross mnogo dojmljivijim automobilom.

Ubrzanje do do 100 km/h traje 8,4 sekunde, a maksimalna brzina je 200 km/h. Uz te performanse T-Cross je već vrlo uvjerljiv na cesti, sposoban pružiti i malo zabave u vožnji i mnogo više sigurnosti prilikom manevara preticanja na otvorenim cestama. Motor radi izuzetno uglađeno, mirno i tiho te je vrlo elastičan. Komforu i opuštenom osjećaju u vožnji doprinosi i odličan DSG mjenjač sa sedam brzina koji serijski dolazi uz ovaj motor. Jedino pri kretanju on trzanjem pokazuje određene slabosti, no u vožnji je besprijekoran.

Potrošnja je također vrlo razumna. Automobil nam je na testu u posijeku trošio 6,7 l/100 km. U gradu je prilično lako održavati potrošnju na razini od oko 7 l/100 km, a u laganoj vožnji na otvorenoj cesti moguće je sve spustiti i dosta ispod 6 l/100 km. Pri agresivnijoj gradskoj vožnji ili sportskoj vožnji na otvorenoj cesti teško je probiti granicu od 9 l/100 km. Sve u svemu jako dobre vrijednosti za mali SUV sa snažnim benzinskim motorom.

Volkswagen T-Cross impresionira svoji ponašanjem u vožnji, pogotovo ako ga usporedimo s konkurentima u klasi kojima ta karakteristika najčešće nije neki "forte". Ovjes radi izuzetno uravnoteženo, istodobno može biti vrlo udoban i ulijevati povjerenje za agresivniju vožnju zavojima. Ovjes nije previše mekan, zapravo uopće ne odaje nikakav dojam "mekanosti", nema prevelikog naginjanja u zavojima, a auto vrlo lijepo reagira na nagle promjene smjera. Pohvalu zaslužuje i izvrstan upravljački mehanizam.

Zaključak:

Mali SUV se pokazao izuzetno uvjerljivim automobilom u skoro svim segmentima koji su prosječnom vlasniku i vozaču važni. Ima više mjesta nego biste očekivali od ovako velikog auta, kvalitetno je napravljen, ima snažan motor i vrlo se lijepo vozi. Redizajnom je dobio i kvalitetnije uređenu unutrašnjost pa nema više ni onog dojma o "jeftinim materijalima" što se često znalo prigovoriti prethodniku. Ovo je još jedan VW stare škole, kompletan auto kojemu je teško pronaći zamjerku. To čak ne može biti ni cijena, slaba točka većine VW-a. Naime, T-Cross je u odnosu na većinu konkurencije dosta povoljan. Testirani model s najsnažnijim motorom, DSG-om, najbogatijim paketom opreme i dosta dodatne opreme jedva probija granicu od 30.000 eura. Mnogi usporedivi konkurenti bi u ovakvoj konfiguraciji bili skuplji. A osnovni model čak košta nekoliko centi ispod 20.000 eura. To je već teren Dacie Duster. Nisu očito svi VW-ovi skupi i jasno je zašto je ovaj prodajni hit.

Plus:

Vozne karakteristike

Ponuda prostora

Cijena

Minus:

DSG mjenjač prilikom kretanja

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 1329 kg

dimenzije: 413 x 176 x 157 cm

obujam motora: 1498 cm3

snaga: 110 kW/150 KS

0-100 km/h: 8,4 s

najveća brzina: 200 km/h

potrošnja: 5,9 l/100 km

cijena: 30.349 € (testni model), 25.643 € (bez dodatne opreme), 20.000 (osnovni model, 1.0 TSI Life )

Važnija oprema testirani Volkswagen T-Cross 1.5 TSI DSG R-Line

Aluminijski naplatci 17", LED svjetla, automatska dvozonski klima uređaj, grijana prednja sjedala, prednji i stražnji parkirni senzori, kamera za vožnju unatrag, dodirni zaslon 9,2", navigacijski sustav "Discover Pro", digitalni instrumenti 10,25"...