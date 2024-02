Testirali smo Cupru Atecu: Koliko je bolja od Seatove?

Možda niste znali, no Ateca je bila prvi model marke Cupra, odmah kada se ona osamostalila. Tada smo još dosta sumnjali u njihovu budućnost, no "gadno" smo se prevarili. Cupra je zadnjih godina ogroman hit. Toliki da u VW grupi sve karte stavljaju na nju dok je Seat zapostavljen i do daljnjega neće imati nove modele. Cupra se probila prvenstveno sa svojim modelom Formentor, no osim što je razvila neke samostalne modele preuzela je i neke od Seata. Trenutno u njihovoj ponudi imamo dva takva automobila: Leon i Atecu. Leona smo već ranije isprobali, a sada je stigao red na SUV-a koji je "posuđen" od Seata. Je li Cupra Ateca drugačija od Seata i ima li smisla pored njega pokušali smo otkriti testom prilikom kojeg smo u ovom automobilu prešili više od 1000 kilometara.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Cupra je startala vrlo agresivno sa snažnim sportskim modelima, pa je tako i Ateca ispočetka imala samo verziju sa 300 KS. U međuvremenu su dosta proširili ponudu i koncentrirali se i na one kojima nije toliko stalo do jurnjave. Tako naš testni model nije previše sportski, to je osnovna Cupra Ateca s "trijeznih" 150 benzinskih KS.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Početni 1,5-litreni benzinac sasvim je solidna motorizacija za Atecu. Ubrzanje do 100 km/h je s 9,3 sekunde dovoljno dobro za većinu vozača, kao i maksimalnih 199 km/h. Motor je serijski uparen s dobro poznatim DSG-om sa sedam brzina koji, zbog napretka konkurencije, nije toliko superioran kao što su nekada DSG-ovi bili no još uvijek je među boljim automaticima u klasi. Male slabosti pokazuje samo kada agresivno stišćete gas gdje možda ne reagira idealno brzo. Taj problem uglavnom rješava prebacivanje mjenjača u sportski način rada.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Što se tiče vožnje Cupra je malo bolja od Seata, koji je ionako među najboljim autima u klasi, kada su u pitanju dinamička vozna svojstva. Prianjanje je vrlo dobro, naginjanje karoserije minimalno za ovu klasu, a upravljanje izuzetno precizno. Cupra Ateca se i sa 150 KS može voziti mnogo zabavnije nego što smo to navikli od većine automobila u klasi.

Foto: Goran Jakuš

Ovjes je malo tvrđe namješten nego u Seatu, no to se ne odražava previše na udobnost. I dalje pruža vrlo udobnu vožnju na lošijim cestama i vrlo dobro savladava prepreke poput "ležećih policajaca". I zvučna izolacija je uzorna te u automobilu ni na autocesti nema previše buke. Što se tiče voznih osobina na autocesti, one su također suverene i mnogo bolje od prosjeka klase. Potrošnja je očekivana, na testu smo u prosjeku trošili 7,4 l/100 km u kombiniranoj vožnji i malo više od osam litara u gradu. Na otvorenoj cesti potrošnja se lako može spustiti na razinu od oko 6 l/100 km.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Dakle Cupra Ateca je malo bolja u vožnji od Seata, no sve su to nijanse. A kakve su razlike u unutrašnjosti? Na prvi pogled nikakve, da Cupra Ateca nema logo bakrene boje na upravljaču, lako bismo auto zamijenili s "običnom" Atecom. Cupra ima možda malo profinjenije materijale na nekim površinama. No mnogo toga nije ni trebalo mijenjati jer Ateca je u unutrašnjosti uvijek bila vrlo ergonomičan automobil koji je odavao prilično visoku razinu kvalitete završne obrade. Položaj za volanom je i u Cupri izvrstan, digitalni instrumenti su vrlo pregledni i dovoljno prilagodljivi, a pohvalno je što ima i dovoljno klasičnih tipki i klasične komande klime što znatno olakšava korištenje. Pohvalna je i dobra preglednost iz unutrašnjosti.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Posebno su nam se svidjela Cuprina školjkasta sportska sjedala koja idealno drže tijelo i nisu neudobna ni krupnijim vozačima. Vrlo su komforna i na dužim putovanjima. Osim toga i dobro izgledaju i izdižu Cupru iznad Seata. Infotainment je vrlo solidan, nema najčišću rezoluciju i u nekim detaljima je malo zbunjujuć i ima neke premale ikone, no još uvijek je iznad prosjeka onoga što konkurencija nudi u ovoj klasi. Ima odličnu 3D navigaciju. Tu su i glasovne kontrole i bežični punjač pa je oprema i više nego kompletna.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Cupra Ateca identično je prostrana kao Seat Ateca, a to znači jako dobru ponudu prostora za ovu klasu automobila. Ima vrlo mnogo prostora za glavu sprijeda, a sjedala se pomiču daleko unatrag tako da nema nikakvih problema i za one najviše. Straga je ponuda prostora također raskošna i osobe do 190 cm visine osjećati će se vrlo udobno. Prtljažnik od 485 litara također je vrlo velik za auto ovih dimenzija.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Vanjski izgled smo ostavili za kraj jer Cupra se ovdje minimalno razlikuje od Seata. Osim loga in natpisa male razlike su samo na odbojnicima i maski. Ipak ti detalji i atraktivni naplatci na Cupri podižu automobil malo iznad Seata.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Zaključak

Cupra je ekskluzivnija marka od Seata a njihova Ateca ekskluzivniji SUV od Seatovog. Zbog toga je razumljiva i nešto viša cijena. Usporedimo li Cupru Atecu sa Seatom Atecom FR, modelom koji je podjednako opremljen, Cupra je oko 10 posto skuplja. Isplati li se to? Pa, ovisno kakav ste tip kupca. Ako vam je do prestiža i ako su vam važne vozne osobine Cupra je svakako bolji izbor. Ako ste racionalniji tip kojem nije toliko važan prestiž i zabava u vožnji bit će dovoljan i Seat. Ako zaboravimo ne usporedbe sa Seatom, Cupra Ateca je vrlo dobar SUV balansiranih karakteristika i bez ikakvih velikih mana.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Plus:

Uglađen motor

Ponuda prostora

Dinamičke vozne karakteristike

Minus:

Karakteristike mjenjača pri sportskoj vožnji

Dosta skuplji od Seata



Foto: Dubravko Kolarić/24sata

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 1418 kg

dimenzije: 439 x 184 x 160 cm

obujam motora: 1498 ccm

snaga: 110 kW/150 KS

0-100 km/h: 9,3 s

najveća brzina: 199 km/h

potrošnja: 6,8 l/100 km

cijena: 42.296 € (testni model), 39.384 € (osnovna Cupra Ateca)

Važnija oprema testirana Cupra Ateca 1.5 TSI DSG Boost

Aluminijski naplatci 19", automatska dvozonska klima, digitalni instrumenti 10,25", središnji zaslon 9,2", navigacija, grijana sportska prednja sjedala, kamera za parkiranje, prednji i stražnji parkirni senzori, ambijentalno osvjetljenje, bežični punjač mobitela, električno pokretana vrata prtljažnika...