Testirali smo Daciju Spring Extreme 65: Vrijedi li najjeftiniji električni auto tog novca?

U posljednjih nekoliko godina isprobali smo i testirali mnoge električne automobile, a većini njih je nekoliko karakteristika zajedničko: realno, vrlo su skupi, vrlo snažni i prilično veliki. Novih malih i povoljnih električnih automobilau zadnje vrijeme nema pa nam je zato pravo osvježenje bilo kada smo na test dobili najjeftiniji električni auto na hrvatskom tržištu, Daciu Spring.

Dobro, ovo "najjeftiniji" treba uzeti s rezervom jer testirana Dacia Spring Extreme 65 je snažnija, a time i najskuplja izvedba ovog auta, no s cijenom od 27.000 eura još je praktično upola jeftinija od drugih najjeftinijih električnih auta koje zadnjih godina dobivamo na test.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Springa smo dugo čekali, navala na prvi kontingent i nestašica auta posljednjih godina odgodila je naš prvi test za više od dvije godine, testnih auta jednostavno nije bilo, što je stiglo odmah je išlo kupcima. Sada, kada su se stvari stabilizirale Spring je konačno stigao i u naše ruke. Na žalost, nije to osnovna slabašna verzija sa 45 KS koja nas je baš zbog te male snage jako zanimala, već model s razumnijih 65 KS koji se ionako trenutno mnogo bolje prodaje zbog male razlike u cijeni. Spring nas je zainteresirao i zbog svojeg neobičnog porijekla. Naime, ova Dacia dolazi iz Kine i ne dijeli previše dijelova s uobičajenim modelima Dacie.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Najjeftiniji električni automobil u Hrvatskoj je prilično mali, ali dopadljiv i praktičan gradski automobil. Njegova filozofija je vrlo jednostavna: ponuditi osnove automobila za malo novca. Mala baterija znači i malu masu i relativno mali doseg, no oko 300 realnih kilometara u gradu sasvim je dovoljno kupujete li ga prvenstveno za gradsku vožnju ili kao drugi auto u obitelji. Mala baterija znači i kratko vrijeme punjenja, a mala potrošnja minimalne troškove za punjenje. Zadnje, ali ne manje važno, mala baterija znači i relativno malu cijenu. Sve ovo je potpuno drugačija filozofija koju danas slijede električni auti koji su veliki, vrlo skupi i nerijetko teže i blizu 3 tone pa im za pogon treba 300, 400 KS. Daciji je dovoljno i 65 KS. Sve ovo zvuči sasvim dobro, no kakav je Spring u praksi?

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Iskreno, nama se ovaj drugačiji pristup zaista sviđa, kad auto stavite u kontekst tipičnog gradskog vozila. Tih 65 KS na papiru zvuči kao jako malo, no za auto koji je lakši od tone i 65 KS je više nego dovoljno, pogotovo u gradu. Mala masa znači i malu potrošnju, pa smo na testu sa Springom bez problema ostvarivali gradski doseg od 300 km, uz maksimalno štedljivu vožnju i 350 km. No kad u cijelu jednadžbu dodate i otvorenu cestu i autocestu doseg pada na realnih 200 do 250 km, ovisno o stilu vožnje i brzini kojom se vozite. Valja napomenuti da su sve ove vrijednosti ostvarene na idealnim umjerenim temepratirama. Po zimi doseg osjetno pada, kao na svim elelktričnim autima.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Još jedna prednost male baterije (26,8 kWh bruto, 25 kWh neto kapaciteta) je relativno brzo punjenje. Na brzom punjaču dovoljno je tridesetak minuta da napunite za gradskih 200 km vožnje, a kod kuće, na običnoj utičnici preko noći napunit ćete otprilike istu količinu energije. To će vas u noćnoj tarifi koštati manje od eura. 200 km za manje od eura je zaista "bagatela", no nemaju svi mogućnost punjenja kod kuće. Na javnom punjaču tih istih 200 km koštat će vas otprilike pet eura, a i to je zaista jeftino... Spring je iskonski jeftin za vožnju, no što je s ostalim karakteristikama?

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Automobil se zaista sasvim solidno vozi. Ubrzanja su prihvatljiva, 13,7 sekundi do 100 km/h nije neki užitak, no nije ni previše sporo. Uostalom, u ovoj klasi (mali gradski auti) i benzinci ubrzavaju otprilike tako, uglavnom čak i sporije. Preticanja na otvorenoj cesti su također itekako moguća. A autocesta? Maksimalnih 125 km/h tu dosta ograničava, no pri toj brzini potrošnja jako raste i doseg pada na manje od 150 km pa ni nemate neku želju voziti brže. No autocesta i nije teren Springa, ako više putujete na duge relacije zaboravite na ovaj auto... S druge strane, ako se mnogo vozite po gradu Spring je odličan izbor, a tu ima i mnogo drugih aduta osim malih troškova za struju.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Zbog malih dimenzija i jako malog kruga okretanja idealan je za gradske gužve, manevre i parkiranje. Udobnost ovjesa je iznenađujuće dobra (dijelom i zbog minijaturnih kotača od 14 inča), a velik problem nisu ni loše ceste i "ležeći policajci" koje ovaj automobil savladava s vještinom tipične Dacie, u prijevodu, iznenađujuće dobro. Ono što nije idealno je zvučna izolacija. Zbog tihog električnog motora lako primijetite da ovdje nije sve kako biste poželjeli, buka vjetra je je veća od prosjeka a dosta se čuje i ovjes.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

A što je s unutrašnjosti? Kvaliteta materijala, realno, nije na nekoj razini, no to se ni ne može očekivati od auta koji je sveden na ono najosnovnije. Isto vrijedi i za završnu obradu. Spring je po tome na razini tipičnoj za današnje male gradske aute, dakle dosta ispod prosjeka većih i skupljih modela. Isto vrijedi i za opremu. Iako je ovo najbogatiji Spring kojeg možete kupiti, klima je ručna i nema nekog luksuza ni previše napredne tehnologije. No sve potrebno je ovdje, čak i solidan 7" zaslon s navigacijom i infotainmentom. Tu su i kamera za vožnju unatrag i stražnji parkirni senzori. Mnogo više od toga za grad ionako nije potrebno.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ponuda prostora je sasvim solidna za ovu klasu auta. Straga je malo tijesno za odrasle osobe, no prtljažnik s 300 litara je zaista raskošan za auto ovih dimenzija. Po tome Spring nadmašuje i neke automobile više "prave gradske klase".

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Zaključak

Za razliku od većine drugih električnih automobila Spring nije nimalo ambiciozan već jako prizemljen i jednostavan auto, a to za posljedicu ima i nisku cijenu. Dobro 27.000 eura za testni model i 23.700 eura za osnovni Spring s 45 KS nije mali novac, za tu cifru možete dobiti mnogo ozbiljnijeg benzinca. No ako Spring usporedite s drugim autima na struju on je izuzetno jeftin. Najbliži konkurent Renault Twingo starta za oko 3000 eura više, no nudi osjetno mani doseg i manje mjesta. U klasi gradskih električnih auta Spring je trenutno uvjerljivo najbolja kupnja.

Plus:

Najjeftiniji električni auto na tržištu

Izeuzetno okretan i kompaktan

Niski troškovi za vožnju

Minus:

Malo mjesta straga

Skromne performanse

Završna obrada bi mogla biti bolja

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 935 kg

dimenzije: 373 x 158 x 162 cm

snaga: 48 kW/65 KS

baterija (neto): 25 kWh

0-100 km/h: 13,7 s

najveća brzina: 125 km/h

doseg kombinirano: 230 km

potrošnja: 14,5 kWh/100 km

cijena: 27.000 € (testni model), 25.700 (bez dodatne opreme) 23.700 € (osnovni Spring, 45 KS)

Važnija oprema testirana Dacia Spring Extreme 65

Čelični naplatci 14", manualni klima uređaj, kamera za vožnju unatrag, stražnji senzori za parkiranje, dodirni zaslon 7", digitalni instrumenti 7", navigacija, Apple Car Play i Android Auto, brzo DC punjenje....