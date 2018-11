Testirali smo Mazdu CX-3: Mali SUV nadmašio sva očekivanja

Kad se pojavila na tržištu, Mazda CX-3 nije imala previše konkurenata, no u međuvremenu je gužva u segmentu malih SUV-ova dužine do 430 cm itekako narasla. No ni u Mazdi nisu spavali te su redizajnirali svoju uzdanicu. Novi automobil vizualno nije previše promijenjen, no napravljene su brojne promjene koje se ne vide na prvi pogled.

CX-3 je tako postao mnogo tiši zbog debljeg lima, stakala i više izolacije. U unutrašnjosti je dojam mnogo bolji nego do sada zbog kvalitetnijih materijala. U vožnji se primijeti i kako je mnogo udobniji, posebno na cestama s lošijim asfaltom. Pritom CX-3 nije izgubio ni malo od svojih vrhunskih voznih osobina. Mala masa, na razini nekih običnih gradskih auta, u kombinaciji s vrhunskim ovjesom garantira zabavu u zavojima u kojima se ni jedan drugi mali SUV ne ponaša tako dobro.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Motor CX-3 je prava rijetkost. U klasi gdje konkurenti nerijetko koriste trocilindrične motore obujma jedne litre, Mazda još ima punokrvni dvolitreni četverocilindrični motor bez turbopunjača te ta kombinacija funkcionira vrlo dobro, i u pogledu performansi i u pogledu potrošnje. Na testu smo trošili 7,4 l/100 km.

Paket Takumi

Uz nadoplatu od 5300 kuna, u odnosu na paket Challenge, dobiva se vrlo mnogo opreme pa je paket Takumi najisplativiji u ponudi Cx-3

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Unutrašnjost

Vrlo slično svim drugim Mazdama i gotovo identičan dizajn kao u Mazdi 2. Pohvala za infotainment kojim se upravlja i dodirnim zaslonom i posebnim upravljačem.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dobar dizajn

Iako nije među najmlađim modelima u klasi, CX-3 još spada među one najatraktivnije. Pogotovo kad ima velike 18" naplatke koji su dio posebnog paketa Takumi.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

TVORNIČKI PODACI

masa: 1259 kg

dimenzije: 428x177x154 cm

obujam: 1998 ccm

snaga: 91 kW/121 KS

0-100 km/h: 9,0 s

najveća brzina: 192 km/h

potrošnja: 6,2 l/100 km

cijena: 176.057 kn (testni model) 136.060 kn (osnovni model)