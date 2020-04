Testirali smo novu Corsu, još jedan drukčiji Opel novog doba

Gotovo kompletna mehanika je preuzeta s atraktivnog Peugeota 208, no Corsa je svejedno potpuno drukčiji auto. To je vidljivo po izgledu, a također se itekako osjeti u vožnji. Mnogi će se složiti da je Corsa po vanjskom izgledu trenutno jedan od najljepših auta u klasi.

Foto: MArko Prpić/PIXSELL

Unutrašnjost pak nije tako spektakularna kao u Peugeotu, no izrazito je ergonomična, ima klasične komande za klimu što je svakako prednost. Također, Corsa je prilično prostrana za auto ove klase, posebno u kabini. Pogledate li pažljivije vidjet ćete poneki dio koji je identičan onom na Peugeotu (na primjer ručica mjenjača, ključ, neke tipke), no to ne smeta.

Foto: MArko Prpić/PIXSELL

Ne smeta ni to da je pogon identičan onom u 208. Trocilindrični motor obujma 1,2 litre trenutno je možda i najbolji motor ove vrste. Uglađen u vožnji, živahan i vrlo potentan, s “konjima” koji nisu samo na papiru već se i osjete u vožnji. Osmerobrzinski automatik je među najboljima u klasi, no malo krade performanse (s ručnim je ubrzanje do 100 km/h za sekundu bolje). Potrošnja na testu je iznosila 6,7 l/100 km u gradu i 5,9 u kombiniranoj vožnji.

Foto: MArko Prpić/PIXSELL

Ono što posebno oduševljava su vozna svojstva. Ovjes i upravljač su drugačije ugođeni nego u 208 i auto se ljepše, izravnije ponaša pri agresivnijoj vožnji kroz zavoje od 208. 'Komunikacija' vozača s cestom je jednostavno bolja i to bez da smo osjetili manji komfor nego u Peugeotu. Cijena je visoka, no testni auto prepun je dodatne opreme i ima Matrix LED svjetla, sustav kamera od 360 stupnjeva, grijanje sjedala i upravljača te još mnogo toga.

TEHNIČKI PODACI Opel Corsa 1.2 Turbo 100 GS Line

masa: 1165 kg

dimenzije: 406x177x143 cm

obujam: 1199 ccm

snaga: 74 kW/100 KS

0-100 km/h: 10,8 s

najveća brzina: 192 km/h

potrošnja: 4,4 l/100 km

cijena: 161.025 kn (testni model), 94.010 kn (osnovni model)