Testirali smo: Seat Leon nije samo španjolska verzija Golfa

Leon je nastao na osnovi VW-a, ali ima vlastiti ‘karakter’ koji je mnogo više sportski. Posebno to vrijedi za testni model, bogato opremljenu verziju FR sa snažnim benzinskim motorom

<p>Poput Golfa, i novi Seat Leon je digitaliziran, tipke su gotovo iščeznule, a tu je i niz novih zanimljivih i korisnih tehnologija.<br/> No za razliku od Golfa, Leon je osjetno više sportskog karaktera. Dizajn je mnogo dinamičniji, pogotovo u “ušminkanoj” FR verziji. Isti takav osjećaj je i u vožnji, gdje Leon suvereno vlada zavojima i doima se gotovo poput sportskog auta.</p><p>Benzinski motor sa 150 KS i mild hybrid sustavom daje autu odlične performanse, no najviše se ističe izuzetno mirnim, uglađenim radom. U to se uklapa i automatski mjenjač. Tome treba dodati i potrošnju od 6,2 l/100 km na testu, što je odlično za snažnog benzinca.</p><p>Leon je jedan od većih kompaktnih auta na tržištu, 9 centimetara duži od Golfa i unutrašnjost je u skladu s tim prilično prostrana, a u prtljažnik stane dobih 380 litara. Dizajn unutrašnjosti je jednostavan i prilično elegantan, a jedina tipka na središnjoj konzoli je ona za sva četiri pokazivača smjera. Klimom se upravlja preko dodirnog zaslona, ispod njega su tek “soft touch” tipke za promjenu temperature i namještanje glasnoće audio sustava.</p><p>Infotainment je brz i prepun funkcija, a posebno dobro izgledaju veliki digitalni instrumenti ispred vozača. Oprema je izuzetno bogata. U njoj su 18” alunaplatci, 10” dodirni zaslon, grijanje sjedala i volana, bežično punjenje mobitela, električno namjestivi sportski ovjes i još mnogo toga. </p><p> </p>