Tiguan eHybrid: Dobar i štedljiv pogon za jedan od najbolje prodavanih Volkswagena

Unatoč tome što je na tržištu već šest godina Volkswagen Tiguan je trenutno pravi hit. Prodajne brojke u Hrvatskoj su mu na razini najprodavanijih Volkswagenovih modela Taiga, T-Roca i T-Crossa. Na ljestvici najprodavanijih automobila u Hrvatskoj trenutno drži 14. mjesto i uspješno se nosi s drugim najprodavanijim autima iz Top 20 unatoč tome što je skuplji od svih njih. Kupci ga jednostavno vole i za to su spremni adekvatno platiti.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ljubitelji Tiguana nedavno su dobili još jedan razlog za kupnju, a to je nova vrlo snažna i iznimno štedljiva verzija eHybrid. Riječ je o plug-in hibridnoj izvedbi, a kakva je u praksi isprobali smo na testu.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Pogon Tiguana vrlo je dobro poznat. Riječ je o plug-in hibridnom sustavu kojeg čini kombinacija 1,4-litrenog turbo benzinca sa 150 KS i električnog motora od 115 KS. Ukupna snaga sustava je 245 KS, a pogonski sustav se već godinama ugrađuje u mnoge druge modele Volkswagena ali i Audija, Škode, Cupre... Dakle nije riječ o nečem neprovjerenom već o prilično pouzdanom i provjerenom pogonskom sustavu.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Pogonski sustav se odlično uklapa u Tiguan i daje ovom automobilu snagu i mirnoću rada koja odlično pristaje ovako velikom i prestižnom modelu. Snage ima "na bacanje" te je Tiguan pravi sprinter s ubrzanjima koje graniče sa sportskima. Za sprint do 100 km/h mu treba 7,5 sekundi. Također, kao kod svakog plug-in hibrida, izuzetno je dojmljiv pri međuubrzanjima kada, primjerice, pretječete drugo vozilo.

Baterija plug-in hibridnog sustava ima kapacitet od 9,2 kWh što je dovoljno za električni doseg od 47 km po WLTP-u, no u praksi je to, kao obično, nešto manje. Konkretno na testu smo, ovisno o stilu vožnje s punom baterijom uspijevali prevaliti između 30 i 45 kilometara. U svakom slučaju, dovoljno za većinu prosječnih dnevnih potreba u gradu. Potrošnja je, kao kod svakog drugog plug-in hibrida, ovisna o tome koliko često punite bateriju i koliko se vozite. Ako punite svaki dan i dnevno prevaljujete manje od 30 kilometara ona će ostati blizu nule. Ako punite rjeđe i vozite se više, ona će rasti.

Prosjek potrošnje na testu nam je iznosio 3,9 l/100 km uz pet punjenja i ukupno prevaljenih petstotinjak kilometara. Kad nismo punili bateriju automobil je u gradskoj vožnji trošio 5,9 l/100 km, a kombinirana potrošnja nam je iznosila 6,7 l/100 km. Sve to uz prosječan stil vožnje. Vrlo dobro za velik, snažan i težak automobil.

Oni kojima štednja goriva nije prioritet ispred sportskih voznih osobina ovaj Tiguan bi se također mogao svidjeti. Snažan pogon, brzi DSG mjenjač i uvjerljive kočnice jako dobro harmoniraju s ovjesom ovog automobila i omogućuju zaista uzbudljivu vožnju zavojitim cestama. Pritom malo smeta velika masa, no na to se brzo naviknete. I u pogledu komfora auto je vrlo dobar, ovjes je izuzetno dobro izbalansiran da pruži maksimalan komfor na svim podlogama uz vrhunsko "držanje zavoja" i Volkswagen je već duže pravi majstor za to.

Iako Volkswagen ima čak tri manja SUV-a u ponudi, Tiguan nije pretjerano velik automobil. S oko 4,5 metara dužine spada u klasu kompaktnih SUV-ova, no u unutrašnjosti nudi obilje prostora i rijetko će tko ovdje imati ikakve zamjerke. I prtljažnik je s 476 litara na vrlo dobroj razini unatoč tome što je dio prostora "pojela" baterija plug-in hibridnog sustava (benzinac tu ima čak 615 litara zapremine).

U Tiguanu se osjećate vrlo ugodno i zbog prostranosti, ali i zbog opreme koja je vrlo dobra uz poneki luksuzni detalj. Digitalni instrumenti su među najboljima u klasi, infotainment sustav brz i razumno jednostavan za korištenje, a sjedala izuzetno udobna i ergonomično oblikovana. Veliku pohvalu zaslužuju vrhunska LED Matrix svjetla koja su dio serijske opreme u testiranom Tiguanu Elegance (srednja razina opreme). Njihova prednost nabolje se vidi na otvorenim cestama gdje "pretvaraju noć u dan" bez da smetaju drugim sudionicima u prometu.

Odličan pogon koji može biti vrlo štedljiv i izuzetna izbalansiranost svih drugih karakteristika pretvaraju ovaj auto u možda i najpoželjniju izvedbu Tiguana. Ovo je vrlo dobar obiteljski ali i poslovni automobil. Cijena je osjetno viša od cijene osnovnog benzinskog motora, ali ako ovaj Tiguan usporedite s jednako opremljenim dizelašom od 150 KS razlika baš i nije prevelika.

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:



Važnija oprema Volkswagen Tiguan eHybrid Elegance:

Alunaplatci 18", LED Matrix prednja svjetla, trozonska automatska klima, digitalni instrumenti 10,25", središnji dodirni zaslon 8", navigacija, parkirni senzori straga i sprijeda, kamera za vožnju unatrag, ambijentalno osvjetljenje...