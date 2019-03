Tjednima nismo znali: Iznad Zemlje je eksplodirao meteor

Velik meteor u prosincu je eksplodirao visoko u Zemljinoj atmosferi, a snaga mu je bila deset puta jača od atomske bombe bačene na Hirošimu. Međutim, prošao je praktično nezamijećeno, javlja NASA.

Američki znanstvenici kažu da im je vatrena kugla promaknula jer je meteor eksplodirao daleko od kopna iznad Beringova mora, a zamijetili su ga vojnim satelitima.

Some colour views of the #meteor that flew over the North Pacific in December 2018, taken by Japan's #Himawari satellite.

The meteor is really clear here - bright orange fireball against the blue + white background!



