'To je veliki uspjeh': Pogledajte let najvećeg aviona na svijetu!

Stratolaunchov zrakoplov ima dva trupa i raspon krila od 117 metara što je veće od travnjaka za američki nogomet. Letio je dva i pol sata iznad pustinje Mohave u Kaliforniji.

- Kakav sjajan prvi let, rekao je izvršni direktor Stratolauncha Jean Floyd.

Today the #Stratolaunch aircraft flew for 2.5 hours over the Mojave Desert, reaching a top speed of 189 mph. Check out the historic flight here: #StratoFirstFlight pic.twitter.com/x29KifphNz