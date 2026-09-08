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TO JOŠ NISMO VIDJELI! Hyundai po novom traži nadoplatu za instrumente ispred vozača

Piše Autostart,
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TO JOŠ NISMO VIDJELI! Hyundai po novom traži nadoplatu za instrumente ispred vozača
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
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Time Hyundai slijedi recept koji je Tesla prije gotovo deset godina uvela s Modelom 3. Brzina, doseg, upozorenja i ostale važne informacije premještene su na središnji zaslon

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Godinama smo gledali kako proizvođači automobila iz kabina izbacuju klasične tipke, a sada bi ista sudbina mogla zadesiti i instrumente ispred vozača. Hyundai je s novim Ioniqom 3 u Europi napravio presedan. Naime, osnovna izvedba nema zaseban zaslon s brzinomjerom i ostalim informacijama neposredno ispred vozača, sve se prati na velikom središnjem zaslonu. Iako je tako nešto već poznato iz Teslinih modela 3 i Y, Hyundai se razlikuje po tome da ipak nudi zaslon s instrumentima, ali u bogatijim paketima opreme.

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