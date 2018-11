Tonči Huljić gost panela o digitalnoj transformaciji glazbe

Glazbena industrija se posljednjih godina radikalno izmijenila. Promijenio se distribucijski model, a digitalni alati koriste se za stvaranje glazbe, za promociju, za turneje i prodaju… Isplivali su neki novi, nepoznati producenti, neke nove glazbene nade, broj pregleda na YouTubeu postao je jedna od važnijih mjernih jedinica uspjeha ili potencijala autora, izvođača i pjesme, a streaming servisi poput Spotifya ili Deezera i dalje se ubrzano razvijaju. Zato se kao jedna od tema ovogodišnje konferencije Digital Shapers nametnula upravo digitalna transformacija glazbene industrije.

Kako glazbenici danas funkcioniraju? Ima li smisla izdavati albume? Kako danas stvoriti zvijezdu, a kako već poznate zvijezde mogu napraviti iskorak ili stvoriti nešto novo i drugačije i ne zaostajati? Koja je uloga YouTubea u stvaranju glazbe te je li dovoljno danas biti samo glazbenik ili glazbenik mora biti i dobar biznismen? O svemu tome na panelu „Kako postati Tonči Huljić u digitalno doba“ govorit će glavom i bradom jedan od najpoznatijih domaćih autora – Tonči Huljić. Što ga točno smeta u procesu digitalizacije, a kako se on u tome snalazi otkrit će 29. studenog u Kaptol Boutique Cinema u Zagrebu.

"Svijet je u kontinuiranoj industrijskoj revoluciji još od izuma parnog stroja koji je bio igračka prema onome što danas imamo. I nitko se zapravo ne snalazi u svemu tome. Taj razvoj tehnologije su najbolje iskoristili manipulatori vješti u zloporabi te moderne tehnologije. Oni su i zaradili na digitalizaciji. Onima koji marljivo rade internet je, pak, više odmogao nego što im je pomogao. Nove generacije i ne shvaćaju da previše demokracije ne vodi nigdje. To je kao kad imate švedski stol pa ne znate što uzeti. Da biste se dobro nosili s time što tehnologija donosi morate biti dobar i sociolog i psiholog. Jer internet nam je dao širinu, ali nije proširio i znanje ljudi. Ljudi se fokusiraju na detalje i takva situacija je popularizirala kvazi glazbenike. Oni su izgradili brend na svom imenu, ali često bez pravog pokrića. Ja osobno pokušavam izbjeći zamkama interneta, ali to je jedini način kako ćemo se mi autori u budućnosti naplaćivati. On je stvorio prosječnost ne izvrsnost. A izvrsnost izvrgnuo ruglu“, ispričao je Huljić i najavio zanimljiv panel na jednodnevnoj digitalnoj konferenciji u organizaciji RTL Hrvatska.

O digitalizaciji glazbe će na konferenciji govoriti i Christopher Ludwig, direktor digitalne strategije u BMG-u, izdavačkoj i producentskoj kući koja za sebe kaže da je “Nova glazbena kompanija”. On će komentirati promjene koje su se u industriji dogodile dolaskom novih medija i digitalnih platformi te očekivanja korisnika koji glazbu konzumiraju na potpuno drugačiji način nego prije dvadesetak godina.

“Ključ je i dalje vrhunska glazba te jedinstvena osobnost, ali danas je potrebno više poslovnog talenta nego ranije. Umjetnici danas mogu puno toga napraviti direktno i imaju cjelokupan pristup tržištu i svojim fanovima, za što mislim da je super. Izazov je u kompleksnosti digitala. Biti uspješan na YouTubeu i imati svoju glazbu na streaming platformama nije dovoljno da se dosegne cjelokupan kreativni i financijski potencijal nekog umjetnika. Digitalna era je bitno kompleksnija i fragmentiranija u svakom smislu”, rekao je Ludwig uoči konferencije.

