Totalni fijasko Marvelovog Wolverinea: Što je pošlo ukrivo

Dugo očekivana igra Marvel's Wolverine studija Insomniac Games stigla je uz iznenađujuće mlak prijem kritike. Umjesto da postane novi dragulj PlayStationa, naslov se suočava s prosječnim ocjenama i golemim pritiskom prodaje koja bi mogla odrediti budućnost X-Men franšize.

Najniže ocjene u posljednjih pet godina

Agregatna ocjena od 77 na Metacriticu daleko je od očekivanja, pogotovo nakon uspjeha igara poput Marvel's Spider-Man 2 (90) i God of War Ragnarök (94). Wolverine je postao najslabije ocijenjena single-player igra jednog Sonyjevog studija od naslova Days Gone iz 2019. Kritičari najviše zamjeraju pretjerano "držanje za ruku", gdje igra konstantno usmjerava igrača kroz linearne razine pomoću kontroverznih "mirisnih tragova". Mnogi ističu kako borbeni sustav, iako zabavan, brzo postaje repetitivan. Opći je dojam da je igra solidna, ali razočaravajuća i ispod postavljenih standarda.

Sudbina X-Mena ovisi o prodaji

I dok su kritike udarac za reputaciju, prava drama odvija se iza kulisa. Prema dokumentima koji su procurili u javnost, ugovor Sonyja s Marvelom sadrži klauzulu prema kojoj Wolverine mora prodati najmanje šest milijuna primjeraka u prvoj godini. U slučaju neuspjeha, Marvel može raskinuti ugovor za buduće igre iz X-Men svijeta, što znači da je sudbina cijele serije upitna. Komercijalni uspjeh stoga je postao jedino mjerilo koje će odlučiti o budućnosti Logana pod Insomniacovom palicom.

Borba s kritikama i online negativnošću

Suočen s kritikama, studio Insomniac je reagirao. James Stevenson, direktor komunikacija, poručio je putem mreže X da tim "stopostotno sluša povratne informacije" te da već marljivo radi na poboljšanjima igre. Osim konstruktivnih kritika, naslov je postao i meta online negativnosti, fenomena koji Stevenson pripisuje algoritmu platforme X koji "nemilosrdno pojačava negativnost". Ovo nije prvi put da se Insomniac suočava s takvim pritiskom. Studio se ranije našao na udaru zbog "Puddlegatea" uoči izlaska Marvel's Spider-Mana, kada se tvrdilo da je u finalnoj verziji smanjen broj lokvi vode. Studio je kasnije ismijao kontroverzu dodavanjem naljepnica lokvi u Photo Mode.

*uz korištenje AI-ja