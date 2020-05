Toyota je do danas prodala više od 15 milijuna hibridnih auta

Japanska Toyota, tvrtka koja je pokrenula i popularizirala prodaju modernih hibridnih automobila prešla je simboličnu granicu od 15 milijuna prodanih automobila od predstavljanja Priusa, prvog potpuno hibridnog automobila u masovnoj proizvodnji, 1997. godine. Od tada je globalna ponuda hibridnih automobila marki Toyota i Lexus porasla na 44 pojedinačna modela, a u Europi se nudi 19 modela.

Foto: Toyota

Prva generacija Priusa (na slici iznad) nije ostvarila neki veliki uspjeh, prodano je tek stotinjak tisuća auta, od toga u Europi manje od 5000, no veliki proboj se dogodio s drugom generacijom Priusa (slika dolje) koji je ostvario veliki globalni uspjeh. Od tada prodaja Toyotinih hibrida nezaustavljivo raste, a ponuda se širi. Toyotini hibridi su kroz povijest bili posebno popularni u SAD-u i Japanu, no i Europa posljednjih godina ne zaostaje mnogo. Tako je do danas Toyota u Europi prodala čak 2,8 milijuna hibrida. Koliko su hibridi važni za japansku tvrtku pokazuje i sljedeći podatak. Naime u 2019. godini je u Europi čak 52 posto novih prodanih Toyota i Lexusa imalo hibridni pogon.

Foto: Toyota

Toyotina odluka o razvoju hibridnih električnih vozila je započela prije više od 25 godina kada je Takeshi Uchiyamada predvodio tim za razvoj automobila za 21. stoljeće, automobila koji će smanjiti emisiju stakleničkih plinova i drugih štetnih tvari. Prva generacija Priusa je predstavljena 1997. godine, u vrijeme potpisivanja protokola iz Kyota koji je dao novi zamah pokretu za zaštitu okoliša. Danas, 15 milijuna prodanih hibrida kasnije, Toyota je značajno pridonijela zaštiti okoliša jer je njezina hibridna električna tehnologija do danas smanjila emisiju CO2 za više od 120 milijuna tona u cijelom svijetu u usporedbi s prodajom ekvivalentnih benzinskih vozila.