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Toyota je napravila Camry sa sedam cilindara i više od 700 KS

Piše Autostart,
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Toyota je napravila Camry sa sedam cilindara i više od 700 KS
Foto: Screenshot YouTube/nikolaiiaksenov

Povod je dolazak američki proizvedenog Camryja na japansko tržište, ali način na koji je Toyota odlučila proslaviti taj trenutak sve je samo ne dosadan

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U većem dijelu svijeta Toyota Camry je sinonim za racionalnu, prostranu i pouzdanu limuzinu, automobil koji se kupuje glavom, a ne srcem. No Gazoo Racing očito se potrudio pokazati da se i iz takve baze može napraviti nešto potpuno suludo. Rezultat je Camry s dva motora, sedam cilindara, pogonom na sve kotače i više od 700 KS.

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