Povod je dolazak američki proizvedenog Camryja na japansko tržište, ali način na koji je Toyota odlučila proslaviti taj trenutak sve je samo ne dosadan
LUDI PROJEKT
Toyota je napravila Camry sa sedam cilindara i više od 700 KS
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U većem dijelu svijeta Toyota Camry je sinonim za racionalnu, prostranu i pouzdanu limuzinu, automobil koji se kupuje glavom, a ne srcem. No Gazoo Racing očito se potrudio pokazati da se i iz takve baze može napraviti nešto potpuno suludo. Rezultat je Camry s dva motora, sedam cilindara, pogonom na sve kotače i više od 700 KS.
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