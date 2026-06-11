Toyota je napravila Camry sa sedam cilindara i više od 700 KS

U većem dijelu svijeta Toyota Camry je sinonim za racionalnu, prostranu i pouzdanu limuzinu, automobil koji se kupuje glavom, a ne srcem. No Gazoo Racing očito se potrudio pokazati da se i iz takve baze može napraviti nešto potpuno suludo. Rezultat je Camry s dva motora, sedam cilindara, pogonom na sve kotače i više od 700 KS.



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