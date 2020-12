Toyota je obnovila i najveću limuzinu, stiže početkom 2021.

Velika Toyotina limuzina dobila je novi izgled i poboljšanu opremu. Za pogon je i dalje zaslužan isključivo hibridni sustav koji ima benzinski motor obujma 2,5 litara. Snaga sustava je 218 KS

<p>Iako je neke veće razlike u izgledu na prvi pogled teško primijetiti prednji dio Toyote Camry potpuno je promijenjen s novim branikom i maskom. Toyota nudi i nove aluminijske naplatke promjera 17 i 18 inča, a tu je i jedna nova boja. Izuzev malo drugačije obojenih stražnjih svjetala, stražnji dio nije se uopće mijenjao.</p><p>Promjena koja je na prvi pogled vidljiva u unutrašnjosti je dodirni zaslon. On više nije uklopljen u središnju konzolu već je smješten na njenom vrhu. Zaslon je redizajnom postao veći te ima dijagonalu 9 inča. Radi lakšeg rukovanja pokraj njega se nalaze tipke i kotačići za upravljanje nekim funkcijama infotainmenta. Infotainment je bogatiji funkcijama i brži. Ostatak unutrašnjosti nije se značajnije mijenjao, no tu su nove presvlake i neki ukrasi. </p><p>Redizajnirani Camry je opremljen najnovijom izvedbom sustava Toyota Safety Sense - nizom tehnologija aktivne sigurnosti usmjerene na sprečavanje ili ublažavanje sudara u velikom broju prometnih situacija.</p><p>Pogonski sklop nije mijenjan te se on i dalje sastoji od benzinskog atmosferskog motora snage i električnog motora s pripadajućom baterijom. Snaga sustava je 218 KS. Riječ je o klasičnom hibridnom sustavu kojeg nije moguće puniti izvana. </p><p><br/> Prodaja osvježenog Camryja Hybrida će započeti u Hrvatskoj u prvom kvartalu 2021. godine, a cijene se još ne znaju. Aktualni Camry Hybrid u Hrvatskoj košta od 273.900 kuna. </p><p> </p>