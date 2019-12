Toyota Supra je nevjerojatno dobar i brz auto s 340 'konja'

Japanci su uz naziv Supra stavili i slova GR. Auto se službeno zove Toyota GR Supra, a ovo GR kratica je za Gazoo Racing, Toyotin sportsko-trkaći odjel. No GR se dobro uklapa i u hrvatski jezik. Ovaj auto je “bijesan”, i da se može glasati zasigurno bi režao – grrrrrrrr!

Toyote Supre nije bilo dugo. Zapravo, sjećaju je se samo veliki automobilski entuzijasti, jer ovaj model prestao se proizvoditi 2002. godine, a u Europi nikada nije bio popularan. No nakon 17 godina Supra se vratila, ovaj put važna joj je i Europa i mogla bi se uvelike svidjeti Europljanima.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

Nova Supra ima europsku genetiku, preciznije – BMW-ove gene, no “odgojena je i odrasla” u Japanu. Stručnjaci iz Toyote napravili su sve da ovaj auto, koji je razvijen u suradnji s BMW-om i koji koristi brojne BMW-ove komponente, na kraju ima dušu Supre, a ne BMW-a Z4. U svome naumu Toyotini stručnjaci su potpuno uspjeli. Supra je auto kakvi se danas gotovo više ne proizvode. “Ferrari za narod”. Doduše, ne hrvatski već neki drugi narod, jer 600.000 kuna u nas je ipak svota za bogataše, a ne za narod.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Supra ima 340 KS, stražnji pogon, superbrzi osmerobrzinski automatski mjenjač s komandama na upravljaču, dva sjedala, ekstremno je niska, a izgleda spektakularno. Zapravo je mali superautomobil, samo s malo manje “konja”. Do 100 km/h juri 4,3 sekunde, njome možete driftati, “crtati krugove” na asfaltu, biti urnebesno brzi na trkaćoj stazi i zabaviti se do krajnjih granica.

No Supra nije “sirov” automobil. Ima stražnji pogon i “brdo” konja i okretnoga momenta, no nije previše “opasna”. Elektronika (dok ne poželite više se zabaviti) odlično obavlja posao pa je nekoliko testnih dana po kiši bilo opuštajuće, bez drame.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL



Unutrašnjost nije prostrana, no na dva sjedala ima dosta mjesta, a i prtljažnik je vrlo iskoristiv. Infotainment je iz BMW-a no sve ostalo nema veze s Z4. Sjedala nisu za deblje osobe. U vožnji je Supra nevjerojatno udobna. Nemate dojam da je ovjes tvrd, štoviše – preko “ležećih policajaca” pa i onih najgrubljih možete voziti kao i u udobnome kompaktu. Ne treba se zaustaviti ispred njih. Također, auto je dovoljno visok za penjanje na većinu rubnika.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

No najbitnije na Supri je uživanje u vožnji. BMW-ov šesterocilindrični motor može biti uglađen, ali i biti divlja zvijer. Stoga 12,5 litara u gradskoj vožnji i oko 10 u kombiniranome načinu vožnje i nije velika potrošnja za 340 KS. Posebno nas je oduševio mjenjač. U običnome načinu rada je ublažen, a u sportskome nije baš komforan, no postaje superbrz, kao u trkaćeg auta. U sportskome načinu rada i zvuk dobije dodatnu dimenziju “grgljanja” i pucanja iz auspuha. No nije to ništa napadno.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Idealna zabava u Supri izgleda otprilike ovako: odvezete se do neke zavojite puste ceste, stisnete tipku sport i uživate do beskraja. Ili odete do njemačke autoceste i stisnete gas “do daske”, do 262 km/h, koliko pokazuje brzinomjer na punome gasu. Ili jednostavno stanete pred Supru i promatrate to predivno malo “čudovište”. Ni to nije loša ideja. Dobro je što još ima ovakvih auta!

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

TVORNIČKI PODACI



masa: 1390 kg

dimenzije: 438x185x129 cm

obujam: 2998 ccm

snaga: 250 kW/340 KS

0-100 km/h: 4,3 s

najveća brzina: 250 km/h

potrošnja: 8,2 l/100 km

cijena: 614.900 kn (testni model) 590.000 kn (osnovni model)

Testirana GR Supra Sport Premium u opremi ima alunaplatke 19", prilagodljivi ovjes, prednje i stražnje parkirne senzore, stražnju kameru, adaptivni tempomat, LED svjetla, zaslon 8,8", navigaciju, JBL premium audio, digitalne instrumente, grijanje sjedala...