Tri kamere za vizualni spektakl iz Applea. A bit će i još moćniji

iPhone 11 Pro ušao je na veliku scenu s doista fantastičnom kvalitetom fotografija, impresivne tri (da, dobro ste pročitali: 3!) kamere i ponajboljim performansama u kategoriji takozvanog kompaktnog dizajna.

Upravo ovo potonje odnosi se na karakteristiku koja kod tog iPhonea na početku izaziva i ponajviše kontroverzi. To je, naime, ekran od 5,8 inča, koji čini pomalo iznenađujući korak na rastućem tržištu telefona koji se dimenzijama opako približivaju tabletima i zadovoljavaju korisnike koji intenzivno pregledavaju video-sadržaje svih žanrova.

No, osim dimenzija, gotovo sve ostalo na ovom uređaju za iPhone čini golem korak naprijed. Prije svega se to odnosi na kamere, s kojima je iPhone napokon stigao do vodećih pozicija na tržištu kad je riječ o kvaliteti i mogućnosti fotografije. Od novog i zapanjujućeg noćnog moda fotografije do poboljšane Smart HDR tehnologije, koja kombinira više snimaka istog prizora kako bi kreirala i optimizirala jednu fotografiju, tako dovedenu do vrhunske usklađenosti boja, sjena i svjetla.

Fotografija snimljena s iPhoneom 11 Pro u mračnoj prostoriji koja je osvijetljena samo ekranom televizora srednje veličine

Osim što je ova tehnologija već našla svoju primjenu u onom najzahtjevnijem fotografskom izazovu noćnog snimanja, dakle Night Modu, najavljeno je i još izazovnije softversko unaprjeđenje nazvano Deep Fusion, koje je prošle godine predstavio Appleov šef marketinga Phill Schiller kad je lansirao novu kolekciju iPhonea XS, iPhonea XS Max i iPhonea XR. Iza svega zapravo stoji umjetna inteligencija, dakle AI koji omogućuje da vi i vaš iPhone kreirate, na primjer, portrete kakve su nekoć mogli stvarati samo velikani fotografije poput Helmuta Newtona. Dobro, malo pretjerujemo, no već sada je tu mogućnost stvaranja, recimo, željenoga bokeh efekta, koji je nekoć bio rezerviran samo za vrhunske objektive, a koji- laički rečeno- predstavlja fotografiju (najčešće portretnu) sa zamagljenom pozadinom, i daje privid profesionalnog snimka. I do sad je, doduše, bilo aplikacija koje su omogućavale obradu fotografija da se stvori privid bokeh efekta (ni Night Mode nije od jučer), ali ju je Apple još u iPhoneu XS odlučio pružiti u aplikaciji Kamera za svoje nove uređaje. Dovoljno je, dakle, postaviti željeni objekt u neko okruženje, postaviti portretni način rada na efekt određenog svjetla, i magija je tu!



Lakoćom se i pri okidanju selfija mijenjaju efekti različitih osvjetljenja, pa čak i studijskog, a u Night Modeu, pak, kod ekstremnog loših svjetlosnih uvjeta valja pričekati da se 'odbroji' pravilna ekspozicija na ikoni u gornjem dijelu ekrana, pa stiže efekt najjačih odnosno najosjetljivijih objektiva!

Uskoro će sva ta čuda biti još apdejtana, ali ih- logično- na iPhoneu neće davati ni jedna od njegove tri kamere, jer su to odveć sićušni senzori i objektivi za takva djela. Sve će stvarati spomenuti Deep Fusion, koji se očekuje u sljedećoj nadogradnji, stvoren upravo spomenutim softverskim rješenjem, odnosno moćnim procesorom i njegovom mogućnostima koje uključuju i tzv. machine learning, dakle samostalno učenje kojim se fotografije sve bolje i bolje, pixel po pixel, optimiziraju i poboljšavaju.

Prva dva objektiva svojim širokim kutem nude mogućnosti sjajnih pejzažnih fotografije, a mogle bi naći i primjenu u snimanju arhitekture



Uz tri kamere, u ovom je iPhoneu i brzi čip A13 Bionic. Podatak da to hi-tech čudo zadrži 8,5 milijardi tranzistora neće ga dovesti na prvo mjesto liste tehnoloških rekorda, ali kad su u Wiredu analizirali njegove performanse autori su, otprilike, poručili: Taj čip omogućuje najbolje performanse kamere, najveću brzinu, ali i- najbolju bateriju. Čip, naime, ima bitnu ulogu trajanju baterije, koja je u modelima što ih on pogoni (a tu su još iPhone 11 Pro Max i iPhone 11) , a i u svim ostalim performansama bolja za 20 posto od svog prethodnika. U Wiredu su nedavno pojasnili da je taj napredak tako impresivan, kao da je Usain Bolt za dvadesetak stotinki na 100 metara nadmašio samoga sebe! Ukratko, sam čip je tako moćan, bolje reći tako dobro iskorišten (jer neki drugi takmaci imaju u određenim kategorijama tehnološki snažnije performanse, ali njihove moći nisu do te mjere efikasne) da uči kako da radi bolje. To je, dakle, taj čuveni machine learning koji omogućuje da se neprestano optimizira iskorištenost baterije. Tako je Tom's Guide battery test, koji uključuje neprestano surfanje preko 4G LTE te na 150 nita (jedinica za svjetljivost) osvijetljenosti ekrana, pokazao da pri tako velikom naporu baterija može izdržati 10 sati i 24 minuti. Ubrzano je i punjenje, pa se do 55 posto stiže za samo pola sata. iPhone 11 Pro ne podržava 5G mrežu, no zasad to ni kod nas nije big deal.

Još jedan čip u ovom iPhoneu ima čarobne moći i gotovo špijunske značajke ali nije U2, kao slavni špijunski zrakoplov i još slavniji bend, nego- U1. On omogućava da se u blizini lociraju uređaji s istim čipom. Tako se lakoćom mogu dijeliti dokumenti AirDropom između iPhonea 11 i iPhonea 11 Pro, na primjer. Dovoljno je usmjeriti uređaj u pravcu drugog iPhonea i podaci se će se transferirati lakše nego ikad.

iPhone 11 Pro ne može, naravno, zamijeniti top objektive i kamere fotografskih profesionalaca, ali onima koji to nisu svejedno daje nevjerojatne mogućnosti. Instagramske fotografije, na primjer, do sad obrađivane u aplikacijama ograničenih mogućnosti, s ovim uređajem mogu postati senzacionalno atraktivne, efekti preskupe studijske rasvjete ovdje se nude na jednom jedinom dodiru i donose istinsku magiju svjetla i sjene. iPhone je dugo kaskao za konkurencijom kad se radilo o fotografiji, ali je sada učinio golem, trostruki korak unaprijed i, čini se, postavio standard koji će biti vrlo, vrlo teško slijediti.

iPhone 11 Pro ima sjajne mogućnosti za portretnu fotografiju, ali se može koristiti i za tzv. makro prizore jer daje fantastičan bokeh

I u videu postoji opcija jednostavnog korištenja svih triju kamera, odnosno njihovih različitih širina kuteva snimanja

iPhone 11 Pro ima i zaštitu od vode, nazvanu IP68, koja omogućuje uranjanje u vodu dubine jednog i po metra na pola sata bez posljedica. No, takav test se korisnicima ipak ne preporučuje. Padne li vam taj uređaj u vodu, ipak ga što prije izvadite i protresite. I dok se vode ne bi trebalo odveć bojati, svakako treba povesti računa o osjetljivosti oba stakla i leća triju kamera.

Uređaj ustupio: iStyle