U 24 sata napravit će projekt za roditelje djece s autizmom

Ako se u subotu nađete u blizini zagrebačkog ureda Degordiana, pomislit ćete da ste pogriješili koji je dan. Degordijanci iz zagrebačkog, beogradskog i mostarskog ureda će se, naime, okupiti na projektu pod nazivom Startup in 24h - i to najvećem dosad, na kojem će sudjelovati čak 71 zaposlenik.

Startup in 24h je dobrovoljni projekt Degordiana s ciljem kreiranja čitavog proizvoda, od početka do kraja, u samo 24 sata. Ono što inače traje mjesecima, tim koji se sastoji od znatiželjnih dobrovoljaca voljnih testirati svoje granice, napravit će u samo jednom danu. U nedjelju, kada sat pokaže 10h, projekt mora biti dovršen i spreman ugledati svjetlo dana, a prije početka imaju samo jedno - ideju.

Ovogodišnji Startup in 24h nije samo najveći dosad, već je i najposebniji jer prvi put ima i humanitarni karakter. Naime, okupljeni tim napravit će platformu za savjetovanje i edukaciju roditelja djece s autizmom. Voditeljica projekta Iva Majstorović objasnila je kako su u Degordianu uočili da je autizam područje koje ima više detektiranih problema, a njihov će zadatak biti u 24h osmisliti rješenje: prije svega to su neadekvatne informacije za roditelje koji sumnjaju da njihovo dijete ima autizam te manjak osviještenosti o temi autizma, što često dovodi do izoli-ranja, pa čak i zlostavljanja djece s autizmom.

Problem je i općenito mali broj organizacija i stručnjaka na ovom području te njihova centralizacija u velikim gradovima s jedne strane te ne-postojanje podrške djeci i roditeljima u ostalim krajevima s druge strane, što će se riješiti kreiranjem platforme na kojoj će svi zainteresirani moći pronaći relevantne, potpune i jasne informacije na jednom mjestu.

Cilj Degordiana je da u nedjelju imaju gotovu web stranicu namijenjenu hrvatskom, srpskom i bosanskohercegovačkom tržištu na kojoj će roditelji moći dobiti sve važne informacije o autizmu, riješiti test koji bi im potvrdio ili opovrgnuo sumnju o autizmu te preuzeti materijale i savjete za daljnje korake, a sve to bit će popraćeno i regionalnom kampanjom s ciljem podizanja svijesti o autizmu, koja će također biti pripremljena unutar samo 24 sata. Kako bi krajnji rezultat projekta bio što kvalitetniji za krajnje korisnike, s Degordijancima će na projektu neumorno raditi i predstavnica iz zagrebačkog Centra za autizam.

Startup in 24h prvi je put održan 2013. godine, a posljednji je bio 2017.

Što su Degordijanci prošli put smislili pogledajte u videu, a ovogodišnju utrku s vremenom pratite na njihovoj Face-book stranici Startup in 24h gdje ih u dobrom djelu možete podržati i kojom interakcijom.