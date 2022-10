U Hrvatsku je Stigao novi GLC. Najprodavaniji Mercedes na tržištu ima mnoge nove adute

GLC je izuzetno važan model u ponudi Mercedesa. Skoro svaki treći prodani Mercedes u Hrvatskoj je upravo ovaj SUV, odnosno prevedeno u postotke oko 30 posto novih Mercedesa su GLC-i. Stoga je njemački proizvođač uložio veliki trud u njegovu novu generaciju. GLC je dobio gotovo sve nove tehnologije kojima raspolaže Mercedes, novi oštriji dizajn i izuzetno bogatu paletu pogonskih strojeva među kojima su benzinci, dizelaši i plug-in hibridi.

Foto: Mercedes Benz Hrvatska

Iako u ponudi Mercedesa imamo dosta modela koji su veći GLC-a i on nije nimalo malen automobil. Nova generacija dugačka je 471 centimetar i široka 189 centimetara što znači da je popriličan komad auta. U odnosu na prethodnika u dužinu je auto narastao 6 cm, što znači i više mjesta u unutrašnjosti. Kabina je raskošna, a isto vrijedi i za prtljažnik u koji sada stane 70 litara više, odnosno ukupno 620 litara što je zaista vrlo mnogo. Unatoč povećanim dimenzijama novi GLC je lakši od prethodnika.

Foto: Mercedes Benz Hrvatska

Vanjski dizajn je mnogo agresivniji nego kod prethodnika bez da je automobil izgubio na eleganciji. Unutrašnjost je luksuzna tehno elegancija, tipična za Mercedesove modele, posebno one skuplje. Automobil je izuzetno bogato opremljen već od osnovne opreme, a popis dodatne ej još impresivniji. I u osnovi i u pogledu doplate novi GLC je bogatije opremljen od aktualne C-klase. Posebno impresivan je popis sustava za pomoć u vožnji, bilo u onoj svakodnevnoj, bilo prilikom offroada.

Foto: Mercedes Benz Hrvatska

U pogledu pogona GLC će lako ispuniti sve želje. S benzinske strane za sada su u ponudi dvolitreni četverocilindrični strojevi od 204 (GLC 200) i 258 KS (GLC 300) s blagim hibridnim sustavom koji im pored uštede goriva daje i 23 dodatne konjske snage. Dizelski GLC 220 d ima 197 KS, a krajem godine stiže i 300 d s 269 KS. I ova dva dizelaša su, poput benzinaca, opremljeni blagim hibridnim sustavima koji donose dodatnih 23 KS i uštedu goriva. Tijekom iduće godine ponuda će biti obogaćena s dva AMG modela i još nekoliko 'ne AMG' motorizacija.

Foto: Mercedes Benz Hrvatska

Mercedes je posebno ponosan na plug in hibridne sustave koji donose mnogo veći električni doseg od prosjeka klase, konkretno više od 100 kilometara. U ponudi su čak tri takva sustava, dva s benzinskim i jedan s dizelskim motorom što je vrlo rijetko u svijetu plug-in hibrida. Benzinci 300 e i 400 e kombiniraju četverocilindrične dvolitrene motore s električnim, a snaga sustava im je 313 KS za slabiji i 381 KS za snažniji model. Dizelski plug-in hibrid 300 de ima dvolitreni motor i snagu sustava od 335 KS.

Foto: Mercedes Benz Hrvatska

Električni WLTP doseg GLC plug-in hibrida je, ovisno o modelu, između 104 i 120 km, a to mogu zahvaliti prilično velikoj bateriji kapaciteta 31,2 kWh. Za pohvalu je i mogućnost brzog punjenja snagom istosmjernom strujom snagom do 60 kW što je jako rijetko kod plug-in hibrida. U pravilu to znači da se baterija može napuniti do 80 posto za oko pola sata. Snaga AC punjenja je 11 kW.

Foto: Mercedes Benz Hrvatska

Valja napomenuti da, bez obzira na odabrani pogon, svi GLC-ovi imaju serijski pogon na sve kotače i automatski mjenjač.

Foto: Mercedes Benz Hrvatska

Cijena osnovnog benzinskog modela je od 508.317 kuna, dizelski modeli koštaju od 524.085 kuna, a plug-in hibrid se može kupiti od 575.259 kuna.