Najvažniji VW za 21. stoljeće: U Hrvatsku stigao električni ID.3

Za sada se nudi samo verzija sa dosegom 426 kilometara. S vrlo bogatom opremom, motorom snažnim 204 KS i cijenom od 289.747 kuna ID.3 pruža vrlo dobar odnos uloženog i dobivenog

<p>Prvo poglavlje Volkswagena je pokrenula Buba, drugo Golf, a za ID.3 tvrde da je početak trećeg poglavlja u povijesti marke. Ovo nije prvi električni Volkswagen, no ID.3 se za razliku od električnog Golfa i Up!-a radikalno razlikuje od svega što je Volkswagen do sada proizvodio. </p><p>Ovo je prvi Volkswagen koji je nastao na novoj MEB platformi namijenjenoj specijalno za električne aute na kojoj će nastati čitava plejada novih električnih ID modela, od malih gradskih do velikih SUV-ova. Automobil se dizajnom jako razlikuje od onog na što nas je Volkswagen naviknuo. Dizajn je razigran, automobil serijski dolazi s crnim krovom i crnim vratima prtljažnika i naplatcima od 18 do 20 inča. </p><p>No iza razigrane vanjštine krije se praktičan i prostran automobil s dugim električnim dosegom, brzim punjenjem i odličnim performansama. Iako je s dužinom od 426 cm gotovo identično velik kao Golf, ID.3 je mnogo prostraniji. Međuosovinski razmak od 277 cm je gotovo 20 cm veći nego kod Golfa što znači i osjetno više mjesta u unutrašnjosti. U prtljažnik stane 385 do 1267 litara što je među najboljim vrijednostima za klasični kompakt. </p><p>I dizajn, odnosno koncept unutrašnjosti jasno nagovještaju novo doba. ID.3 je u mnogočemu ovdje odstupio od klasičnog automobilskog dizajna stvorivši svojevrsni minimalistički Lounge ambijent. primjerice, ručica za upravljanje mjenjačem integrirana je kao dio info zaslona zaslona (digitalni instrumenti ispred vozača), u sredini je serijski zaslon promjera 10 inča s najvažnijim fizičkim tipkama ispod njega. Ispod toga na središnjoj konzoli i središnjem grebenu nema više ni jedne tipke ili druge komade. U sredini između sjedala su držači za čaše i pretinci s punjačem za mobitel. Nasloni za ruku integrirani su u sjedala. Automobil ima i sustav glasovnih naredbi uobičajenim govorom te ga tako možete uputiti da vam namjesti klimu, upali grijanje sjedala, uključi navigaciju...</p><p>U pogledu pogona novi ID. 3 mnogo je moćniji od dosadašnjih električnih Golfova i Up!-ova, a doseg s jednim punjenjem je među najboljima na svijetu. Nude se tri baterije. Najveća ima kapacitet 77 kWh što ID.3 omogućuje doseg do 549 km po WLTP normi. Iz dosadašnjih iskustava s električnim autima možemo zaključiti da je takvo mjerenje vrlo realno i da se uz malo truda u ovom autu može prevaliti i 600 km uz jedno punjenje. Tu su još dvije baterije. Osnovna ima kapacitet 45 kWh što je dovoljno za doseg 330 kilometara, a srednja 58 kWh i uz nju je doseg 426 kilometara.</p><p>Motor ID.3 je smješten iza stražnje osovine, a baterija u podnici. Osnovni model ima 126 KS, snažniji 150 KS, a top izvedba 204 KS. Dva slabija motora nudit će se samo uz najmanju bateriju, a s njima ubrzanje do 100 km/h traje 11, odnosno 9 sekundi. Mnogo su zanimljivije najsnažnije izvedbe koje dolaze uz baterije većeg kapaciteta. Uz srednju bateriju ID.3 do 100 km/h ubrza za 7,3 sekundi, a uz veću je zbog težine nešto sporiji (7,9 sekundi). Maksimalna brzina je ograničena na 160 km/h. </p><p>Ovisno o bateriji se razlikuju i snage punjenja. Na brzom DC punjaču najmanja baterija se puni s maksimalno 50 kW, srednja sa 100 kWh, a najveća sa 125 kW. Kod srednje verzije baterije za 30 minuta napuni se dovoljno struje za 290 kilometara. Maksimalna snaga AC punjenja na javnim punionicama je 7,2 kW za osnovu bateriju i 11 kW za veće baterije. Jamstvo na bateriju je do 160.000 km i osam godina, a VW jamči da će u tom periodu baterija zadržati 70 posto kapaciteta. Kabel za brze AC punjače je u serijskoj opremi što je pohvalno jer većina konkurenata takav kabel dodatno naplaćuje. Tu je i serijski kućni punjač. </p><p>Na početku prodaje u Hrvatskoj nude se samo Performance modeli sa srednjom baterijom dosega 426 kilometara i 204 KS. Osnovni Performance model je vrlo bogato opremljen i ima grijana sjedala, volan, navigaciju, bežično punjenje mobitela, prednja i stražnja LED svjetla i 18" naplatke. Verzija Performance nudi se uz čak šest paketa opreme - Life, Business, Family, Style, Tech i Max a cijene se kreću od 289.747 kuna do 357.377 kuna. Time ID.3 nudi jedan od najboljih odnosa uloženo - dobiveno u segmentu električnih auta. V</p><p>erzija s najvećom baterijom zove se Tour i namijenjena je onima koji rade mnogo kilometara. Ona dolazi krajem godine i stajati će 366.074 kuna. Osnovni modeli s najmanjom baterijom dolaze također krajem godine, no njihove cijene se još ne znaju. </p>