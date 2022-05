U Hrvatsku stigao Mercedes EQS. Ne može biti impresivniji

Novi EQS je zapanjujuči automobil, jedan od najboljih električnih autombila koje trenutno možete kupiti i pandan najvećoj Mercedesovoj limuzini S-klasi. Ovaj automobil ima sve što ima i klasična S-klasa: ogoman je, nevjerojatno napredan, luksuzan i vrlo snažan.

Novi EQS dugačak je 521 centimetar (3 cm duži od S-klase), širok čak 193 cm a međuosovinski razmak mu je čak 321 centimetar.

Izgledom ne pokušava kopirati S-klasu već ima potpuno samostalan dizajn da bi se što više distancirao od nje što je i logično jer ova dva automobila uopče namaju nekih tehničkih poveznica. EQS je nastao na novoj platformi namjenjenoj velikim električnim automobilima i donosi mnoge nove tehnologije.

Dizajn je uvelike podređen aerodinamici, a s koeficijentom od 0,20 ovaj auto je apsolutni svjetski rekorder. Posljedica toga je manja potrošnja energije ali i mnogo manji šum vjetra pri vožnji.

Unutrašnjost EQS-a posebno je impresivna. Prvenstveno zbog nevjerojatnog korisničkog sučelja Hyprescreen koje se sastoji od čak tri velika zaslona koji ukupno imaju najveću površinu od bilo kojeg drugog sučelja u nekom automobilu na svijetu. Ispred vozača je veliki zaslon za instrumente, na sredini još veći centralni zaslon nepravilnog oblika, a čak i suvozač ima svoj veliki zaslon. I straga mogu biti dva dodatna zaslona.

EQS je podjednako dojmljiv i po luksuzu, drugoj opremi ali i ponudi prostora koja je raskošna. Stražnja klupa je predsjednička, a u prtljažnik stane 610 litara. Dakle, slično kao i u S-klasi. Od opreme valja istaknuti unaprijeđen MBUX sustav i umjetnu inteligenciju, električno otvaranje vrata (stražnja je moguće otvoriti i glasovnom naredbom), digitalna svjetla, napredne sustave proširene stvarnosti, 350 raznih senzora... Pravi "svemirski brod iz budućnosti"...

Što se tiće pogona Mercedes nudi dvije različite baterije i čak sedam različitih snaga motora. Osnovni model EQS 350 ima 292 KS i bateriju kapaciteta 90,6 kWh. Ostale verzije razvijaju 333, 360, 449, 524, 658 i čak 761 KS!. Sve one dolaze u kombinaciji s većom baterijom kapaciteta 107 kWh. Verzije s 292 i 333 KS imaju stražnji pogon i jedan motor, a ostale dva motora i pogon na sve kotače.

I dok najslabija verzija do 100 km/h ubrza za samo 6,6 sekundi, najsnažnija to čini za supersportske 3,4 sekunde. Maksimalna brzina ograničena je na 210 km/h, osim kod top verzije EQS 53 ANG 4matic+ koja s posebnim paketom može pojuriti 250 km/h.

Doseg je vrlo velik za električne automobile. Ovisno o verziji EQS po WLTP-u s jednim punjenjem baterije može prevaliti 513 do 783 kilometara. Najveći doseg ima EQS 450+ s 333 KS. On iznosi 642 do 783 kilometara. Najmanji doseg ima AMG verzija s 513 do 570 km. Iz Mercedesa nas uvjeravaju da automobil u realnim uvjetima vožnje bez problema prevali 500 kilometara bez punjenja.

Maksimalna snaga punjenja je čak 200 kW na DC struji i 11 ili 22 kW na AC priključku. Na brzom punjaču EQS za 30 minuta napuni bateriju od 10 do 80 posto, a 15 minuta je dovoljno kako bi se napunila baterija za 300 kilometara dosega.

Cijene EQS-a su otprilike negdje an razini cijena S-klase. Osnovni model košta 802.123 kune, a najskuplji AMG 1.256.001 kunu.