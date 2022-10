U Hrvatsku stigao prvi ID. Buzz, a vozili smo i novu Škodu Enyaq Coupe iV RS te VW ID. 5 GTX

Porsche Croatia, hrvatski zastupnik za vozila Volkswagen grupe priredio je domaćim automobilskim novinarima vrlo zanimljiv događaj u kojem smo imali priliku prvi puta vidjeti simpatični kombi I.D. Buzz, voziti neke modele koje do sada nismo i mali priliku i naučiti neke nove stvari o Volkswagen i Škoda električnim modelima te se pobliže upoznati s Moon power punjačima za električne automobile.

Foto: Å KODA AUTO

Ova velika prezentacija je održana u Opatiji, a na putu iz Zagreba i na povratku natrag vozili smo novu Škodu Enyaq Coupe iV RS i Volkswagen ID. 5. Riječ je o automobilima koji su svojevrsni "tehnološki blizanci" te dijele pogon iako se izvana potpuno razlikuju. I jedan i drugi model spadaju među kompaktne SUV-ove s kosim stražnjim dijelom koji stvara dojam coupe automobila. Škodin model temeljen je na klasičnom Enyaqu dok je ID.5 zapravo svojevrsna coupe verzija modela ID.4.

Foto: Volkswagen Hrvatska

Oba automobila opremljena su najjačim dostupnim pogonskim sustavima zbog čega ID. 5 nosi oznaku GTX, a Enyaq Coupe prestižnu oznaku RS. Pogonski sustavi su identični te se sastoje od dva električna motora koji kombinirano razvijaju 299 KS. Toliko "konja" Enyaq Coupe iV RS čini najsnažnijim modelom Škode u povijesti. Oba modela imaju vrlo impresivna ubrzanja. Volkswagen do 100 km/h ubrza za samo 6,2 sekunde, a ubrzanje do 60 km/h je još dojmljivije, za to je autu potrebno 3,2 sekunde. Škodin model je malo sporiji te do 100 km/h stiže za 6,5 sekunde. Maksimalna brzina oba modela elektronski je ograničenja na 180 km/h.

Foto: Volkswagen Hrvatska

Kao što su i motori ova dva automobila identični tako je i s baterijama. Njihov kapacitet je 77 kWh, što ovim automobilima daje WLTP doseg od oko 480 kilometara. Doseg u gradskoj vožnji može biti i veći, a mi smo na autocesti i lokalnim cestama između Zagreba i Opatiji ostvarili prosječnu potrošnju s kojom bi nam doseg iznosio 40malo manje od0 kilometara. Maksimalna snaga punjenja oba modela je 135 kW što znači da se baterija do 80 posto napuni za otprilike pola sata. Kako su auti tehnološki gotovo identični, nema gotovo nikakvih razlika u voznim osobinama. Oba automobila vrlo su komforna i jako sposobna prilikom agresivnije vožnje.

Foto: Å KODA AUTO

Osim po vanjskom dizajnu ID. 5 i Enyaq Coupe razlikuju se i u unutrašnjosti. Volkswagenov model je više minimalistički uređen i moderniji, a Škodin djeluje profinjenije s više brige za detalje. Što se ponude prostora tiče, ona je vrlo raskošna u oba automobila, kao sprijeda tako i straga i u prtljažnicima.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Atraktivni ID. Buzz, lifestyle kombi koji će iduće godine stići na naše tržište, prvi je puta pokazan u Hrvatskoj. ID. Buzz je svojevrsni duhovni nasljednik kultnih VW kombija T1 i T2 i kao takav privlači ogromnu pozornost. Baziran je na istoj električnoj "arhitekturi" kao i drugi ID. modeli.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

ID. Buzz dugačak je 471 cm, a nudi se kao teretni ili putnički kombi sa pet sjedala. Kasnije dolazi i produžena verzija sa sedam sjedala. Za sada se automobil može samo naručiti, a prvi primjerci namijenjeni kupcima u Hrvatsku stižu samim početkom iduće godine. Cijena za teretnu verziju ID. Buzz Cargo je oko 430 tisuća, a za putničku ID. Buzz Pro oko 475 tisuća kuna.

Foto: MARTIN MEINERS

Kao i ostali ID modeli, Buzz ima stražnji pogon. Motor je također već dobro poznat, ima 204 KS i energiju crpi iz baterije kapaciteta 77 kWh. Doseg ovisno o izvedbi iznosi 403 do 424 kilometara. Maksimalna snaga punjenja je 170 kW.

Foto: andrew trahan photography llc

Putnička verzija se osim upečatljivim dizajnom ističe i izuzetno prostranom unutrašnjosti i ogromnim prtljažnikom od čak 1121 litre. Preklapanjem stražnjih sjedala dobiva se potpuno ravna površina koja može lako poslužiti i kao krevet. Teretna verzija ima teretni prostor dužine 2,2 metara u koji stanu dvije europalete. Nosivost je 650 kilograma.

Foto: Moon power

Kako raste broj električnih automobila tako raste i broj punjača za njih. Moon power punjači koje u Hrvatskoj prodaje Porsche Croatia postaju sve češći na tržištu. Nude se razne verzije AC punjača za kućnu i komercijalnu uporabu, ali i moćni komercijalni DC punjači snage do 300 kW. Moon power nudi i rješenja za pohranjivanje energije kao i solarne sustave te tako može ponuditi kompletna rješenja za potpuno zelenu energiju.

Moon power je u Hrvatskoj do sada prodao gotovo 1000 punjača privatnim kupcima, tvrtkama za flote, za javne garaže, turističke objekte, auto kuće ali i za javne punionice.