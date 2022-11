U Hrvatsku stigla tri modela Forda. Svi su impresivni, a jedan od njih je 'Amerikanac'

Hrvatsko tržište postalo je bogatije za tri Fordova modela, a sva tri imali smo priliku vidjeti i provozati na prezentaciji koja je održana u okolici Varaždina. U ponudi Forda su od sada ogromni luksuzni SUV Explorer, veliki električni kombi E-Transit i specijalno izdanje SUV-a Pume nazvano Gold Edition.

Foto: Ford Hrvatska

Veliki kombi Transit od sada se nudi i u potpuno električnoj verziji koja je nazvana E-Transit. Kombi se nudi u tri dužine i dvije visine s teretnim prostorom zapremine 9,5 do 15,1 kubičnih metara i nosivosti do 1015 kilograma. Sve pogoni električni motor snage 184 KS dok je doseg, ovisno o verziji do 240 do 260 kilometara. Maksimalna snaga brzog punjenja je 115 kW dok se na AC struji kombi puni snagom od 11,3 kW. Cijena osnovnog modela je 582.500 kuna s PDV-om, odnosno 466.000 kuna bez PDV-a za osnovnu izvedbu.

Foto: Ford Hrvatska

Ford Puma ST Line Gold Edition je specijalna i još bogatije opremljena verzija ionako bogato opremljene verzije Pume. Auto je lako prepoznatljiv po zlatnim naplatcima i ekskluzivnoj sivoj boji karoserije. Auto je svoj jedinstven dizajn dobio zahvaljujući glasovanju ljubitelja Forda na društvenim mrežama, a oko 275.000 ljudi odlučilo je da je baš ta kombinacija boja idealna za Pumu. Pumu ST Gold Edition pokreče 1,5-litreni EcoBoost benzinski motor od 155 i 200 KS, a broj proizvedenih primjeraka bit će ograničen. Cijena osnovnog modela je 255.990 kuna.

Foto: Ford Hrvatska

Najvažniji novitet Forda je ogromni SUV Explorer. Ovo je jedan od najprodavanijih SUV-ova na tržištu SAD-a, a kako je i Europa poludjela za SUV-ovima Ford je odlučio okušati sreći i s ovim modelom na tarom kontinentu.

Riječ je je ogromnom SUV-u koji nudi vrhunske terenske sposobnosti, mogućnost vuče vrlo teških prikolica do 2500 kilograma i obilje mjesta u kombinaciji sa sedam sjedala. Automobil je zaista "američki velik" s 505 cm dužine i čak 2,47 tona mase. Već na prvi pogled izgleda vrlo impresivno, a dizajn mu je dosta agresivan.

Foto: Ford Hrvatska

Za razliku od američke "tradicije i običaja" za pogon Explorera je zadužen donekle štedljiv plug-in hibridni sustav. On kombinira trolitreni V6 motor snage 355 KS s električnim motorom za ukupnu snagu sustava od čak 457 KS! Baterija kapaciteta 13,6 kWh omogućava potpuno električni doseg od 42 kilometara. To je ujedno i jednina pogonska opcija za ovaj auto u Hrvatskoj.

Impresivno motorizirani Ford ima i impresivne performanse. Do 100 km/h stiže za okruglih šest sekundi, a maksimalna brzina je 100 km/h.

Foto: Ford Hrvatska

Što se prostranosti tiče, u kabini ima vrlo mnogo mjesta, solidno je i u trećem redu sjedala, a prtljažnik je ogroman. Čak i sa svih sedam sjedala u funkciji u njega stane 330 litara, a kada se koristi pet sjedala kapacitet mu je 1140 litara.

U ponudi je samo ST Line paket opreme koji donosi maksimalnu razinu luksuza. Cijena Explorera je od 699.990 kuna.