U kompaktnoj klasi rijetko tko može bolje od nove Mazde 3

Mazda 3 je već godinama na vrhu liste želja mnogih kupaca kompaktnih automobila. Nema sumnje da se radi o jednom od najboljih modela u klasi, a s novom generacijom sve je dignuto na još višu razinu.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dizajn auta je vrhunski, no Mazda 3 još više oduševljava kad uđete u nju. Iako je Plus paket opreme u testiranome modelu tek sredina ponude, luksuz oduševljava. Oprema je iznimno bogata, no još impresivniji su upotrijebljeni materijali i dizajn u unutrašnjosti, po čemu Mazda 3 ne zaostaje za premium predstavnicima ove klase. Ergonomija je također jako poboljšana, a riješena je i slaba točka prethodnika, infotainment je mnogo jednostavniji i praktičniji za korištenje. Ponuda prostora također je vrlo raskošna, što drugo očekivati od automobila koji je najveći u klasi.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Mazda 3 ima dizelski motor s Skyactiv tehnologijom. Niska kompresija za posljedicu ima da se motor uvelike ponaša poput benzinskog, “voli” više okretaje od tipičnih dizela, ima ugodniji zvuk i mirnije radi. No najviše oduševljava potrošnja na testu. Samo 5,7 l/100 km u gradu i 5 l/100 km u kombiniranoj vožnji vrijednosti su koje “zaslužuju pljesak”. Po cijeni osnovnog modela Mazda 3 osjetno je skuplja od konkurencije, no bogatije opremljeni testni model zapravo nudi dobru vrijednost za uloženi novac.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

TEHNIČKI PODACI:

masa: 1374 kg

dimenzije: 446x180x144 cm

obujam: 1759 ccm

snaga: 85 kW/116 KS

0-100 km/h: 10,3 s

najveća brzina: 194 km/h

potrošnja: 4,2 l/100 km

cijena: 192.257 kn (testni model), 162.640 kn (osnovni model)

Mazda 3 Skyactiv-D116 Plus u opremi ima 19” naplatke, LED svjetla, head up zaslon, 8,8” zaslon, navigaciju, grijana sjedala i upravljač...