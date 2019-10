U Rijeci besplatno popravljaju igračke, uređaje i vašu odjeću

U Riperaj građani mogu donijeti pokvareno glačalo i popraviti ga uz pomoć majstora. No treba li zamijeniti neki dio, primjerice kabel, sami ga moraju kupiti, rekao je Milan Zagorac iz riječke Čistoće.

U Rijeci, u Ulici Ivana Zajca 20b, nedaleko od istoimenog Hrvatskog narodnoga kazališta, od danas radi novouređeni prostor gradske radionice Riperaj. Radit će dvokratno, od ponedjeljka do petka od 9 do 13 i popodne od 17 do 20, a subotom od 8 do 13.

Takve radionice u Amsterdamu su otvorili prije desetak godina, a cilj je bio proizvodima produljiti vijek trajanja, smanjiti količinu otpada i omogućiti građanima da besplatno poprave uređaj i druže se. Komunalno društvo Čistoća Rijeka osmislilo je sličan projekt Riperaj.

Kupiti samo dijelove

Igračke, namještaj, manje kućanske uređaje, odjeću i predmete za svakodnevnu uporabu građani će moći donijeti i popraviti uz pomoć alata koji se može posuditi u Riperaju. No oni koji to ne znaju sami dobit će savjete dva majstora, a pozivaju i volontere da im pomognu. Besplatnim popravkom, ali i duljim korištenjem uređaja i drugih predmeta, građani će uštedjeti novac, a smanjit će se i količina otpada. Osim toga, žele potaknuti i međusobno pomaganje građana te razmjenu pomalo zaboravljenih znanja i iskustava.

Razne radionice

Dva puta tjedno organizirat će različite radionice na kojima će se moći naučiti više o popravljanju malih uređaja i namještaja ili o šivanju.

U Riperaju je i bezambalažni aparat Bert. Na njemu možete kupiti ekološke prehrambene i neprehrambene proizvode domaćih proizvođača i obiteljskih gospodarstava kontroliranog, prirodnog podrijetla i iznimne kvalitete.

No treba ponijeti svoju bocu, u koju možete natočiti maslinovo ili bučino ulje, razne vrste octa, ekoloških sredstava za pranje i čišćenje te šampone. Može se uzeti samo decilitar ili više. Ne plaća se ambalaža, pa su ti proizvodi jeftiniji nego takvi u prodavaonicama.

- Temeljna ideja ovakvog aparata je motiviranje građana na smanjenje korištenja jednokratne plastične i druge ambalaže, korištenje višekratne te sprečavanje nastanka otpada - dodaje Milan Zagorac iz Čistoće.

Bez ambalaže je jeftinije

U novi prostor preselili su i samoposlužni uređaj na kojem se mogu kupiti i natočiti maslinovo i bučino ulje, ocat te ekološki deterdženti i šamponi za kosu.