U Sjevernoj Americi i dijelu Europe pali Googleovi servisi

YouTube, Gmail kao i brojni drugi servisi koje omogućava Google pali su diljem svijeta.

Russia Today javlja da milijuni korisnika u Sjevernoj Americi, kao i u određenim dijelovima Europe ne mogu pristupiti YouTubeu, Gmailu i drugim servisima.

BREAKING: #YouTube, other #Google services are down in North #America & some parts of #Europehttps://t.co/Rr0LamZZAM pic.twitter.com/tVASaZGXwr