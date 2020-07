Transakcija bi oja\u010dala\u00a0Uber i pomogla\u00a0devet godina starom Postmatesu koji se trenutno te\u0161ko nosi s konkurencijom, prema pisanju New York Timesa.

<p>Američka kompanija za usluge prijevoza Uber kupila je aplikaciju za dostavu hrane Postmates u dogovoru vrijednom gotovo tri milijarde dolara, prenosi Bloomberg.</p><p>Pandemija koronavirusa snažno je utjecala na poslovanje Ubera koji je u svibnju otpustio četvrtinu radnika i premjestio je težište na uslugu dostave hrane Uber Eats.</p><p>Uber je početkom godine izvijestio o kvartalnom gubitku od gotovo tri milijarde dolara a u travnju su mu prihodi od taksiranja pali oko 80 posto. Usluga dostave hrane bilježila je pak snažan rast prihoda. </p><p>Odlučili su stoga kupiti američku aplikaciju za dostavu hrane Grubhub, za šest milijardi dolara, ali je ponuda odbijena. Kasnije je Grubhub kupio Uberov europski konkurent Just Eat Takeaway.</p><p>Pozivajući se na upućene izvore, Bloomberg sada piše da će tokom dana Uber izvijestiti da je kupio za aplikaciju za dostavu hrane Postmates za 2,65 milijardi dolara, a to se i potvrdilo oko 14.30 sati.</p><p>Transakcija bi ojačala Uber i pomogla devet godina starom Postmatesu koji se trenutno teško nosi s konkurencijom, prema pisanju New York Timesa.</p><p>Ni u Uberu ni u Postmatesu nisu komentirali informaciju o mogućem sporazumu.</p>