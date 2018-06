Uber sada napada i tržište dijeljenja bicikala po Europi

Uber je u srijedu u Berlinu predstavio JUMP, novi servis za dijeljenje električnih bicikala. Uber je kupio startup JUMP s ciljem širenja djelatnosti, u pokušaju da postane servis za urbani transport koji će uključivati autobuse, bicikle, automobile i vlakove i omogućivati ljudima da putovanje rezerviraju preko aplikacije.

U trenutku kada je izvršni direktor kompanije Dara Khosrowshahi na press konferenciji najavljivao nosu uslugu i izražavao 'duboku privrženost koju Uber gaji prema Njemačkoj', nekoliko njemačkih taksista prosvjedovalo je ispred zgrade držeći natpise: 'Uber, idi kući'.

- Želimo da Njemačka bude signal za to kakav Uber može biti... Želimo surađivati s lokalnim vlastima i gradovima kako bi naš model poslovanja profunkcionirao - izjavio je Khosrowshahi.

Big news: we will be launching @Uber @jumpbikes in Berlin as our first city outside of the US: https://t.co/hn63Q534J8 pic.twitter.com/PTo49Mj6oj