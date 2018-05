Uberov auto sam je "odlučio" da ne mora izbjeći pješakinju!?

Uber je otkrio zbog čega je jedan od testnih automobila iz njihove flote samovozećih automobila naletio na pješakinju i usmrtio, piše The Information.

U kompaniji vjeruju da su senzori modificiranog Volva XC90 registrirali 49-godišnju Elaine Herzberg dok je prelazila cestu, no softver je je bio tako podešen da je 'procijenio' da ne mora skrenuti i izbjeći pješakinju, vjerojatno ocijenivši detekciju senzora kao 'lažno pozitivnu'.

Razlog za to, tvrde izvori The Informationa, jest taj što postoje brojne situacije u kojima računala koja upravljaju autonomnim vozilima mogu 'vidjeti' nešto što im se učini kao čovjek ili nekakva druga vrsta prepreke.

Uber je navodno zbog toga prag za reakciju u softveru kalibrirao tako nisko da je sustav prepoznao čovjeka koji prelazi cestu biciklom i odlučio da nije potreban nikakav manevar izbjegavanja, prenosi The Verge.

Iako je u trenutku nesreće u Uberovom automobilu bila osoba koja je trebala preuzeti kontrolu nad vozilom, na snimci se vidi da je čovjek, umjesto ispred sebe, gledao sa strane.

