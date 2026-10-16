Ulice Miamija preplavili auti koje ćemo moći vidjeti u GTA 6

Rockstar Games ne prestaje iznenađivati agresivnom marketinškom kampanjom uoči izlaska dugo iščekivane igre Grand Theft Auto 6. Najnoviji potez developera uključuje paradu pravih, prerađenih automobila koji izgledaju točno kao oni iz igre, a koji su protutnjali ulicama Miamija.

Vožnja kroz Miami privukla je poglede brojnih prolaznika kada se na ulicama pojavio konvoj neobičnih vozila. Rockstar je modificirao stvarne automobile kako bi izgledali kao njihove verzije iz fiktivne države Leonida, u kojoj se odvija radnja nove igre. Sva vozila imala su prepoznatljive registarske oznake Leonide, što je doprinjelo dojmu.

Rockstar Games appear to be marketing #GTAVI in Miami with a street car showcase, featuring Leonida licence plates and a VCPD-liveried Lamborghini 👀 Sources: https://t.co/2yW2dNONpm / @WillMacGTA https://t.co/xLU4lWGoTY — ben (@videotech) October 16, 2026

Najviše pažnje uvjerljivo je ukrao Lamborghini oblijepljen oznakama policije iz Vice Cityja. Uz njega, u koloni se našao i McLaren uređen da izgleda kao Progen Emerus iz igre. Okupljeni su mogli prepoznati i stvarne verzije automobila kao što su Cheetah, Coquette D10, Tempesta i Manana.

Reakcije obožavatelja na društvenim mrežama bile su većinom izrazito pozitivne. Mnogi su ostali zapanjeni trudom i novcem koji je uložen u ovakvu promociju.

​- Taj Huracan policije iz Vice Cityja izgleda brutalno - napisao je jedan korisnik platforme X.

​- Miami je toliko neozbiljan grad kada pretvara lansiranje igre u događaj na razini cijelog grada, kao da je to za njih sasvim običan utorak - dodao je drugi korisnik.

Marketinška kampanja teška 150 milijuna dolara

Prema procjenama, Rockstar je za promociju šestog nastavka svog najpopularnijeg serijala pripremio budžet od nevjerojatnih 150 milijuna dolara. Automobili su samo jedan dio masovne kampanje koja je doslovno preuzela cijeli grad. Lokalna informativna stranica Only in Dade čak je uhvatila vozila parkirana na benzinskoj postaji, dok je u daljini lebdio poznati Goodyearov zračni brod s velikom reklamom za GTA 6.

Studio je sklopio i partnerstvo s poznatim košarkaškim klubom Miami Heat. Oni će 18. studenog odigrati utakmicu protiv Milwaukee Bucksa pod nazivom Noć u Vice Cityju. Igrači će na parket izaći u posebnim dresovima, a sama dvorana Kaseya Center već sada na krovu ima veliki svjetleći natpis koji posjetiteljima želi dobrodošlicu u fiktivni grad.

Neki su otišli toliko daleko da i državne institucije reagiraju na nadolazeći izlazak igre. Australska vlada objavila je informativnu grafiku kojom građane podsjeća na njihova prava pri traženju slobodnih dana s posla, očekujući masovne izostanke kada igra postane dostupna.

*uz korištenje AI-ja