Ovjes je napravljen upravo zato da podnosi neravnine. Ali uporno prelaziti preko njih prevelikom brzinom znači automobil izlagati nepotrebnim udarcima koji ubrzavaju trošenje već opterećenih dijelova
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Uništavaju li ležeći policajci vaš auto? Da, ali to možete ublažiti
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Ležeći policajci nisu napravljeni da uništavaju automobile, ali način na koji se preko njih prelazi itekako može skratiti život ovjesa. Automobil je konstruiran da podnosi rupe, neravnine i promjene visine kolnika, no svaki takav udarac opterećuje gume, opruge, amortizere, spone, kuglaste zglobove i gumene čahure. Ako se preko visokog uspornika redovito prelazi prebrzo, posljedice se s vremenom mogu zbrojiti u vrlo konkretan račun za servis.
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