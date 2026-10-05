Uništavaju li ležeći policajci vaš auto? Da, ali to možete ublažiti

Ležeći policajci nisu napravljeni da uništavaju automobile, ali način na koji se preko njih prelazi itekako može skratiti život ovjesa. Automobil je konstruiran da podnosi rupe, neravnine i promjene visine kolnika, no svaki takav udarac opterećuje gume, opruge, amortizere, spone, kuglaste zglobove i gumene čahure. Ako se preko visokog uspornika redovito prelazi prebrzo, posljedice se s vremenom mogu zbrojiti u vrlo konkretan račun za servis.



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