Uskoro izlazi dugoočekivani Assassin's Creed: Shadows. Evo svih poznatih detalja o igrici

Nakon brojnih odgoda, izgleda da ćemo napokon dobiti novi Assassins's Creed. Ubisoft je objavio da će novi RPG, koji je izazvao brojne kontroverze, napokon izaći 20. ožujka 2025. Iznenađujuće, ali ovo je prvi Assassin koji će s odviti u feudalnom Japanu. Slično kao i u Syndicateu, u novom Assassinu će fanovi moći igrati s dva protagonista, piše Games radar.

Iako još nije ni izašla, igrica je izazvala brojne kontroverze. Fanovi su podivljali kada su saznali da je datum izlaska prebačen s 12. studenog 2024. na 14. veljače 2025. Kao da to nije bilo dosta, Ubisoft je još jednom izludio fanove kada je ponovno odgodio izlazak jedne od najočekivanijih igrica ove godine.

Ako ponovno ne odgode izlazak igrice, najnoviji Assassin's Creed bi trebao biti dostupan 20. ožujka. No nisu samo brojne odgode stale na žulj fanovima koji čekaju na novi naslov od 2023. i Assassins Creed Miragea. Odmah nakon objavljivanja prvog trailera i detalja o igrici na društvenim mrežama je došlo do velikih rasprava o likovima u igrici.

Naime, igrica prati avanture dva lika u feudalnom Japanu, samuraja Yasukea i nindže Naoe. Prijepori su nastali oko Yasukea, roba iz Mozambika koji je 1579. stigao u Japan u sklopu isusovačke misije.

Određeni fanovi su postali bijesni na odluku Ubisofta da glavni protagonist bude crni Samuraj, a ne etnički Japanac. U prepirke oko izbora lika su se uključili čak i povjesničari i antropolozi. Fanovi koji nisu oduševljeni izborom Yasukea, optužili su Ubisoft za propagiranje Woke agende.

No, ostavimo ideološke prijepore sa strane i pogledajmo što znamo o Assassins Creed: Shadows.

Assassin's Creed Shadows bit će dostupan na PC-u, PS5 i Xbox Series X-u. Nažalost igrica neće biti dostupna za PS4 i Xbox One. Neće je biti ni na Nintendo Switchu.

Prednarudžbe za Assassin's Creed Shadows su još uvijek dostupne, no pitanje je koliko one imaju smisla s obzirom na to da je Ubisoft objavio da radi na promjenama u igrici i da će vratiti novac svim korisnicima koji su igricu naručili unaprijed.

Ako se odlučite na prednarudžbu, cijena za PC je 58.42 eura. Cijena prednarudžbe za PS5 i Xbox Series X je paprena i iznosi 68 eura. Gold edition košta 107 eura, a Ultimate edition 126.58 eura.

Kolekcionarska verzija osim same igrice uključuje i figurice Yasukea i Naoea, mapu feudalnog Japana, litografije i art book. Za razliku od izdanja za PS5 i Xbox Series X koji će biti dostupni kao CD, verzija za PC neće biti na CD-u nego ćete igricu moći nabaviti putem kod za preuzimanje.

Trailer objavljen sada već davnog 15. svibnja 2024. pružio nam je prvi uvid u igricu. Ubisoft je zamislio Yasukea kao tradicionalnog samuraja s teškim oklopom i direktnim pristupom, dok je Naoe zamišljena kao tihi ubojica iz sjene.

Yasuke pripada klanu Oda kojeg predvodi legendarni japanski samuraj i vođa Oda Nobunaga. Naoružan je tradicionalnom samurajskom palicom kanabo i naravno, katanom.

Foto: Steam

Yasuke je veliki i jaki samuraj i definitivno nije vaš izbor ako tražite tradicionalnog AC protagonista.

Za razliku od njega, Naoe je sve ono na što smo navikli od Ubisofta. Djeluje iz sjene i bez puno buke likvidira protivnike kako bi zaštitila svoju provinciju Iga koja je smještena na najvećem japanskom otoku Honshu.

Nije fizički jaka kao Yasuke, ali je ekspert u šuljanju i djelovanju iz sjene. Kao i drugi poznati ubojice iz serijala, na svom zapešću ima oštricu. Uz pomoć hvataljke može prijeći velike udaljenosti i brzo nestati sa scene ako je otkrivena.

U maniri pravih AC protagonista, njeno kretanje je lagano, agilno i graciozno.

Shadows je zapravo spoj starog i novog Assassin's Creeda. Igrica omogućava gejmerima da kombiniraju između oba stila borbi. Fanovi će moći odabrati s kojim protagonistom žele igrati prije početka većine glavnih misija.

Bez brige, ako se zasitite jednog lika moći ćete se prebaciti u kožu drugog, slično kao i u Assassin's Creed Syndicateu.

Vrijeme radnje je smješteno tijekom Azuchi-Momoyama razdoblja koje je trajalo od 1568 do 1600 godine. Ubisoft je objavio da su jako pazili na detalje krajolika, tako da će vam trebati dosta vremena da istražite feudalni Japan.

Za razliku od prijašnjih AC naslova u kojima ste otključavali dijelove mape tako da ste se s protagonistom penjali na tornjeve i vidikovce, ovdje se mapa otključava dok ju istražujete. Zanimljivo, u igrici ćete imati svoje izviđače koje možete poslati u neistražene dijelove mape.

Ubisoft je posebno pazio na detalje. Čak ćete morati obratiti pažnju i na vremenske uvjete koji se dinamično mijenjaju i utječu na sam tijek kampanje.

Ubisoft je otišao toliko daleko da ćete moći koristiti i grmljavinu kako biste se neprimijećeno šuljali. Zanimljivo, isti NPC-jevi neće isto doživljavati Yasukea i Naoe. Dok će se neki agresivno suprotstaviti nindži, od Yasukea će bježati glavom bez obzira.

Foto: Steam

Direktorica Brooke Davies je otkrila i jedan zanimljiv detalj tijekom odgovaranja na pitanja fanova na Redditu.

- Assassin's Creed Shadows se bavi i stvaranjem obitelji. Naoe i Yasuke će moći formirati prijateljske i romantične veze s drugim likovima - otkrila je Davies.

Nadajmo se da će igrica koja je najavljena još 2022. pod naslovom: Assassin's Creed Codename Red stvarno izaći krajem ožujka i da je Ubisoft imao dobre razloge za brojne odgode.