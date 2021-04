Nakon odličnih Freebuds Pro, Huawei je nedavno lansirao i Freebuds 4i slušalice kojima žele napraviti 'nered' i među jeftinijim slušalicama tako što su po atraktivnoj cijeni ponudili i ANC (aktivno poništavanje buke) te moćnu bateriju, a mi smo ih isprobali proteklih dana.

Same slušalice nešto su dulje nego Pro model i tanje, a osobno Pro su mi bile fantastične zbog toga što djeluju diskretnije. Slušalice su mi bile taman po mjeri i silikonski nastavci odlično su izolirali dodatnu buku. Uz njih dolazi i nekoliko nastavaka pa možete naći najbolju kombinaciju. Čvrsto stoje u ušima i kad ih namjestite nećete imati osjećaj da će ispasti ako napravite neki nagli pokret. Na njima se nalaze i senzori kojima možete pauzirati ili pokrenuti sadržaj, a duljinom pritiska možete odrediti i razinu poništavanja buke. Slušalice su IP54 standarda što znači da ih sportaši mogu bez brige nositi tijekom napornih treninga.

Ovalno kućište u kojem dolaze slušalice je dovoljno malo da vam neće smetati u džepu, ali poklopac je na mojima bio prelabav, odnosno iznimno se lagano zatvara. Kad skidate slušalice da bi ih spremili u kućište one nemaju automatsko pauziranje glazbe.

Spajanje slušalica najjednostavnije i najbrže je na Huawei telefon koji će vam pokazati obavijest da je detektirao slušalice. Na druge uređaje možete instalirati i AI Life aplikaciju Huaweija, što će vam također omogućiti upravljanje i prilagodbu raznih postavki slušalica. No, ako to ne želite, pritisak na tipku na kućištu slušalice stavlja u mod za uparivanje i spojite ih kao i svaki Bluetooth uređaj.

Aktivno poništavanje buke radi solidno i izolirat će žamor u prostoriji, ali ne potpuno. Vaš glas sugovornicima je dovoljno jasan kad ste na otvorenom, a dvostruki mikrofoni smanjuju šum vjetra, no on je primjetan, osobito tijekom ovih proljetnih dana.

Slušalice imaju 10 mm dinamičke drivere i vokali zvuče jako dobro, ali bilo bi još bolje kad bi bas bio snažniji. Jednostavno neke pjesme, poput Kieszina Hideawaya ne zvuče toliko moćno ili Ocean Drive Dukea Dumonta. No kad slušate pop i rock hitove, možete s punim guštom uživati u Bohemian Rhapsody. Sve u svemu, moj dojam je da ne zvuče dramatično lošije od FreeBuds Pro, iako su značajno povoljnije.

Što se baterije tiče, Huawei ističe da imate do 10 sati reprodukcije glazbe s uključenim ANC-om, a kućište to diže na 22 sata. U stvarnosti je to približno točno, no kako 10-ak minuta punjenja daje još 4 sata reprodukcije, kapacitet baterije nije bio posebno bitan faktor. Ono što im nedostaje je bežično punjenje, ali tad bi i cijena bila drugačija.