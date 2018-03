Uz 'Internet posvuda' opciju svugdje ćete moći biti online

Hrvatski Telekom je dvije godine nakon uvođenja Magenta 1 ponude uveo i uslugu Internet posvuda, koja korisnicima kućnog interneta omogućuje da za 49 kuna mjesečno imaju dodatnih 30 GB prometa gdje god bili. Usluga je dostupna uz dodatni ruter, koji može raditi i samo na bateriju, kako bi surfali izvan doma.

Usluga Internet posvuda uključuje neograničen promet za gledanje MAXtv To Go usluge. Za sve one kojima neograničena televizija u pokretu i dodatnih 30 GB za ostale sadržaje nije dovoljno za korištenje interneta izvan doma, mogu nadograditi paket sa dodatnih 20 GB za 40 kuna.