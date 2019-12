Uz Kristinu Mandarinu i Gretu, Hrvati su 2019. guglali i štrajk

U 2019. pojam koji su Hrvati najčešće guglali je 'rezultati EU izbora #hrvatska'. Sasvim očekivano je da je drugi najguglaniji pojam u Hrvatskoj bio 'štrajk'. Trajao je punih 36 dana pa interes za ovu temu ne iznenađuje.

Na ljestvici pet najtraženijih pojmova još se nalaze oni sportski: utakmica 'Dinamo-Benfica', 'rukometno prvenstvo 2019.' te utakmica 'Hrvatska-Slovačka'.

Utakmica Dinamo-Benfica najguglaniji je pojam i među sportskim događajima, a na toj sportskoj ljestvici slijede 'rukometno prvenstvo 2019', 'Hrvatska-Slovačka', 'Wimbledon' i 'Hrvatska-Mađarska'.

Među prvih pet osoba koje smo u 2019. najčešće guglali je mlada glumica Tara Thaller koja je uz Dinu Jelusića pobijedila u osmoj sezoni 'Zvijezde pjevaju' . Drugi na listi najguglanijih osoba je Stipe Miočić, a preostalo troje su Kristina Mandarina, Lady Gaga i Greta Thunberg. Osim ove tri liste, Google je objavio i popis najpretraživanijih serija, filmova te reality showova.

Najtraženiji pojmovi u Hrvatskoj

1. Rezultati EU izbora #hrvatska

2. Štrajk

3. Dinamo – Benfica

4. Rukometno prvenstvo 2019

5. Hrvatska – Slovačka

Sportska događanja

1. Dinamo – Benfica

2. Rukometno prvenstvo 2019

3. Hrvatska – Slovačka

4. Wimbledon

5. Hrvatska – Mađarska

Osobe

1. Tara Thaller

2. Stipe Miocic

3. Kristina Mandarina

4. Lady Gaga

5. Greta Thunberg

Reality show

1. Ljubav je na selu

2. Gospodin savršeni

3. Super par

4. Zvijezde pjevaju

5. Ljepotice i genijalci

Filmovi

1. Avengers: Endgame

2. Once upon a time in Hollywood

3. Last Christmas

4. Aquaman

5. The Wizard of Oz

TV serije

1. Na granici

2. Chernobyl

3. Stranger Things

4. Drugo ime ljubavi

5. Fazilet i njezine kćeri

Najpretraživaniji pojam na globalnoj razini u 2019. bio 'India vs Africa', sportski događaj 'Copa America', a najguglanija osoba Antonio Brown. Najčešće se među glumačkim imenima pretraživalo ime Jussie Smollett, među sportskima ponovno Antonio Brown, a listu filmova i na globalnoj razini predvodi 'Avengers'.