Uz ove aplikacije baka i djed moći će lakše koristiti telefone

Pametni telefoni danas su posvuda i gotovo je nemoguće više vidjeti da netko koristi klasični telefon s tipkama i onim ekranima na kojima su poruke pisale u jednom redu. Svi smo se u pravilu pomirili s time da smartfoni izgledaju kako izgledaju.

Međutim, velik je broj onih kojima takvi uređaji djeluju komplicirano ili zbunjujuće, a pritom se misli na one nešto starije kojima sve teže postaje pratiti tehnološki korak, a ne žele se osjećati potpuno isključeno. Naši bake i djedovi žele slati fotografije ili vidjeti kako je unucima na moru, kupovati ulaznice za razna događanja ili pak pratiti vrijeme i naručiti hranu..., no to znači i da se moraju priključiti na razne mreže poput WhatsAppa što nekima može djelovati konfuzno i brzo.

Srećom, postoje i različita rješenja koja će im olakšati život te ih približiti ostatku digitalnog svijeta. S jedne strane imamo različite telefone koji su posebno dizajnirani za starije korisnike s određenim funkcijama, ali i nešto slabijim hardverom. A ako već imate telefon, uz aplikacije za vaš Android uređaj koje se nazivaju Launcheri možete odrediti kako će izgledati i ponašati se vaš telefon. Te aplikacije mogu iz temelja promijeniti izgled telefona, pa tako imamo i niz aplikacija koje su namijenjene starijima, ali i ljudima koji imaju teškoće s vidom.

Ova aplikacija nudi skladno dizajnirano sučelje s velikim kontrastom i najčešće korištenim aplikacijama, poput internetskog preglednika, WhatsAppa, postavki, kamere... Glavni ekran nudi velike ikone za vaše najvažnije stvari i jasno vidljive informacije te je i dalje zadržan osjećaj da koristite normalan Android uređaj, dok na vašoj osobnoj stranici možete imati velike fotografije za vaše najčešće kontakte.

Ova aplikacija odlučila se na šareni dizajn s velikim okruglim ikonama i jednostavno se postavlja, a sa osnovnog ekrana možete brzo kroz te ikone pristupiti kontaktima, pozivanju, aplikacijama, kameri, galeriji ili porukama. Nudi i odličan prikaz notifikacija te pristup svim aplikacijama koje se i inače nalaze u uređaju, a minus je što će se mnoge prikazati u svom osnovnom izgledu.

Vizualno nije toliko šarena kao prethodne dvije aplikacije, ali mnogima bi se taj minimalizam boja mogao svidjeti, a možete i birati između razičitih tema. Nudi niz prilagođenih internih aplikacija s velikim i jasnim slovima, a sa osnovnog ekrana lako možete pristupiti najvažnijim opcijama. Tu je tako i opcija da podijelite lokaciju sa svojim najvažnijim kontaktima, a ima i alarme s različitim obavijestima te pojednostavljenu aplikaciju za slanje poruka. Prvih nekoliko dana je besplatna, a potom se plaća 59 kuna.

Ovo je još jedna aplikacija za seniore koja se plaća i to 79 kuna (može se isprobati i besplatni demo), a iako neće osvojiti nagrade za dizajn, on je takav sa zadatkom da bude jasno vidljiv i razumljiv, pa vam je odmah pri pokretanju jasno što se događa s uređajem i kakav je signal pri vrhu ekrana. Kao i drugi, ima SOS opciju za poziv ili slanje poruke na unaprijed određeni broj.