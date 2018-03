Varaždinci od 7 milijuna dolara: Revolucija u razvoju softvera

Kao što smo vidjeli ovih dana kako je Mate Rimac električnim hiperautom opet uzdrmao automobilsku industriju, još jedna hrvatska kompanija provodi vlastitu revoluciju na globalnoj razini.

Smještena u Varaždinskom tehnološkom parku, odmah pored Varteksova stadiona, teško bi zaključili da je ovdje jedan globalni igrač koji mijenja iz temelja jednu sporu i tešku tehnološku granu. Upchain je tvrtka s kanadskom i hrvatskom adresom, koju je osnovao John Laslavić (50), a radi se o informacijskoj platformi za razvoj proizvoda.

[video: 1199007 / ]

Kako nam objašnjava Mario Šipek (39), koji vodi hrvatski ured, radi se o softverskoj platformi koja omogućuje svim sudionicima u razvoju praktično bilo čega da budu uključeni u proces od njegove same ideje pa sve do prodaje, kako bi tvrtke mogle biti još učinkovitije te kako bi brže dovele proizvod na tržište. Za razliku od starih rivala koji su razvijali ta (PLM) rješenja njihovo je u cloudu, jednostavno je za korištenje i puno jeftinije.

Privukli milijune

Zbog potencijala koji ova tvrtka pokazuje krajem prošle godine privukli su i interes ulagača, koji su uložili čak 7,4 milijuna kanadskih dolara (oko 34,4 milijuna kuna). Radi se o dva ulagačka fonda, OTEAF i BDC Capital, a njihovu investiciju Upchain će utrošiti na širenje i razvoj poslovanja u Kanadi, međutim velik dio toga planiraju i za rast u Hrvatskoj gdje se upravo nalazi sav razvojni centar cijele kompanije.

Tako planiraju ove godine zaposliti dodatnih 16 programera te ih traže na varaždinskom području, međutim računaju i na mogućnost da će vjerojatno otvoriti novi ured u Zagrebu, gdje bi zaposlili dio novog tima.

No iako nude plaće koje su veće od prosjeka za programere, velika kočnica su im državni nameti, ali i nedostatak programera s čime se ‘bore’, kako kaže Šipek. Naime, traže programere s iskustvom, kojih nema dovoljno. No, kompanija radi i sa varaždinskim FOI-jem te pokušavaju u svoj rad uključiti i taj mladi kadar.

Što Upchain radi?

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ovakav softver ranije je bio nedostupan malim korisnicima ili dobavljačima velikih proizvođača (zbog visoke cijene i dugog vremena implementacije), pojasnio je Šipek, a oni su napravili rješenje koje su uspjeli ponuditi i njima. Jedan od njihovih najvećih kupaca je i Magna, jedna od najvećih svjetskih tvrtki za proizvodnju automobilskih dijelova.

Njima, ali i ostalim kompanijama, Upchain omogućava da upravljaju razvojem proizvoda, proizvodnjom i uslugama diljem svijeta. Sve su to globalni poslovi, u kojima kompanije imaju urede diljem svijeta i moraju surađivati u stvarnom vremenu. Konkurentnost prisiljava tvrtke da surađuju u stvarnom vremenu i reagiraju na prilike i probleme u minutama, a ne tjednima. To je ono što naš softver omogućava, pojasnio je osnivač kompanije John Laslavić.

Na primjeru tvrtke koja proizvodi dijelove za auto to znači da svi sa ovim softverom mogu u svakom trenu vidjeti ako se promijenio neki dio dizajna ili neki dio automobila koji je njima bitan. Još jednostavniji primjer je i na izradi obične knjige koja prolazi kroz niz verzija do konačnog izdanja. Uz pomoć Upchaina, koji se kao dodatak pojavljuje u raznim programima, takav proces se može olakšati, a iz Upchaina kažu da učinkovitost tvrtki može biti veća 20 do 30 posto.

- Mi pojednostavljujemo put podataka od inženjera do krajnjeg korisnika koji ne mora imati program za dizajn ili znati kako se on uopće koristi - rekao je Luka Šmic (29), Upchainov product manager, koji kao veliku prednost njihovog servisa ističe i činjenicu da su na cloudu.

- Naš vlasnik godinama je radio za velike tvrtke, među kojima je i Siemens, i vidio je frustraciju kod korisnika zbog višegodišnje implementacije da bi nakon toga otkrili da to nije ono što su htjeli, pa je uslijedio novi ciklus promjena za godinu dvije. Odlučio se na potez da to približi malim i srednjim poduzećima, koja bi tako mogla puno brže dovesti proizvode na tržište i rodila se ideja o Upchainu u cloudu - rekao je Šmic. A na otvaranje razvojnog centra u Hrvatskoj odlučio se zbog svojih roditelja, jer mu je otac Ličanin, a majka iz okolice Varaždina te je ovo bio način na koji je htio pokazati da se može uspjeti i vani sa hrvatskim znanjem i ljudima, pojasnio je Šipek.

Tko koristi Upchain?

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Upchain danas ima više od 10.000 korisnika, a njega se koristi za dizajn i proizvodnju automobila (Magna), kod razvoja satelita i znanstvenih instrumenata (OHB), nuklearnih elektrana i medicinskih uređaja (ATS) te kod proizvodnih linija za Apple i Teslu.

Iako u Hrvatskoj imaju centar za razvoj Upchaina, s hrvatskim tvrtkama su tek u fazama razgovora i kako kaže Šipek “to je tema za budućnost”, iako bi, dodaje, brojne hrvatske tvrtke koje se bave proizvodnjom mogle koristiti njihovo rješenje.

- Mislim da će nam ova investicija dosta pomoći - dodao je Šmic koji kaže kako kod nas još nema neke svijesti o ovakvim softverima, dok su vani već propisani nekim regulativama.

- Mi nismo mala revolucija, trenutno rješenje Upchaina je velika revolucija. Ima pokušaja par tvrtki koje su željele to napraviti, ali nisu uspjele i njihova rješenja ne rade. Mi smo već u velikim sustavima, i dalje smo jedino rješenje koje je preokrenulo cijelu situaciju i cijeli koncept PLM-a prebacilo na manje tvrtke i korisnika da je jednostavno i ne mora koštati milijune i ne traje pet godina da se implementira - naglasio je Šipek i dodao da se interno smatraju malim Appleom.

Život između Hrvatske i Kanade

- Mentalitet same tvrtke je da je talent u Hrvatskoj i nismo za njegov eksport van zemlje, ali smo za privremenu razmjenu i stjecanje iskustva - rekao je Šipek. No dodaje i kako ga smeta što među mnogima koji se bave programiranjem za strane tvrtke nedostaje ponosa da rade na nečem što koriste ljudi u cijelom svijetu.

Ističe i kako je u Kanadi, gdje je njihovo sjedište, odnos između poslodavca i radnika puno prisniji nego što smo tu navikli i to su neke prednosti koje bi mogli dovesti ovdje, ali dodaje i da imamo i mi niz prednosti, poput marljivog rada, po čemu smo poznati, rekao je Šipek koji je otkrio i kako je upravo osnivač Laslavić bio taj koji ga je pozvao u Kanadu da vidi na čemu radi te mu ponudio posao. Kako nam je ispričao, u posljednjih pet godina puno je putovao u Kanadu u kojoj je proveo veći dio vremena, no sada je s novim zaduženjima to otprilike svaka tri mjeseca. Dodaje kako na sva ta putovanja gleda kao na iskustvo na kojima stekne nova znanja.

Što ih čeka

Govoreći o planovima, ove godine planiraju širiti poslovanje u Kanadi, SAD-u i Hrvatskoj, a tijekom 2019. otvoriti i nove urede u Europi, a među gradovima koji se spominju su München ili Pariz.

- Mislim da je trenutno nebo granica - dodao je Šipek koji je naglasio kako je ovo tek investicija Serije A (još ima B i C) i da je među "najvećima ove godine jer su investitori uočili da će Upchain pokoriti tržište sa svojim rješenjem".