Vaše uspomene iz Google Photosa stižu na Samsung TV

Samsung planira tijekom 2026. godine uvesti podršku za Google Photos na svoje AI televizore, čime će korisnicima omogućiti pregled osobnih fotografija i uspomena izravno na velikom zaslonu. Riječ je o prvoj takvoj integraciji Google Photos usluge na pametnim televizorima.

Prema najavi iz Samsunga, korisnici će se moći prijaviti svojim Google računom i odmah pristupiti fotografijama snimljenima na pametnim telefonima, koje će se prikazivati u visokoj rezoluciji na televizoru. Fotografije će biti organizirane prema osobama, lokacijama i važnim trenucima, slično kao u mobilnoj aplikaciji.

Prva značajka, nazvana Memories, trebala bi biti dostupna početkom 2026. godine i u početnoj fazi bit će ekskluzivna za Samsung televizore. Ona će automatski prikazivati odabrane uspomene i priče iz korisničke galerije.

Kasnije tijekom godine planirano je uvođenje dodatnih opcija koje koriste umjetnu inteligenciju. Među njima su alati za promjenu umjetničkog stila fotografija te mogućnost pretvaranja statičnih slika u kratke videozapise. Također, televizor bi mogao automatski prikazivati tematske dijaprojekcije, primjerice s putovanja, mora ili planinarenja.

Iz Samsunga poručuju da žele Google Photos učiniti dijelom svakodnevnog TV iskustva, pa bi se fotografije mogle pojavljivati i na početnim zaslonima televizora ili informativnim panelima.

Integracija Google Photosa trebala bi dodatno ojačati ulogu televizora kao središnjeg kućnog ekrana, ne samo za filmove i serije, nego i za osobne sadržaje i uspomene.