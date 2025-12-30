Prema najavi iz Samsunga, korisnici će se moći prijaviti svojim Google računom i odmah pristupiti fotografijama snimljenima na pametnim telefonima, koje će se prikazivati u visokoj rezoluciji na televizoru
Vaše uspomene iz Google Photosa stižu na Samsung TV
Samsung planira tijekom 2026. godine uvesti podršku za Google Photos na svoje AI televizore, čime će korisnicima omogućiti pregled osobnih fotografija i uspomena izravno na velikom zaslonu. Riječ je o prvoj takvoj integraciji Google Photos usluge na pametnim televizorima.
Prema najavi iz Samsunga, korisnici će se moći prijaviti svojim Google računom i odmah pristupiti fotografijama snimljenima na pametnim telefonima, koje će se prikazivati u visokoj rezoluciji na televizoru. Fotografije će biti organizirane prema osobama, lokacijama i važnim trenucima, slično kao u mobilnoj aplikaciji.
Prva značajka, nazvana Memories, trebala bi biti dostupna početkom 2026. godine i u početnoj fazi bit će ekskluzivna za Samsung televizore. Ona će automatski prikazivati odabrane uspomene i priče iz korisničke galerije.
Kasnije tijekom godine planirano je uvođenje dodatnih opcija koje koriste umjetnu inteligenciju. Među njima su alati za promjenu umjetničkog stila fotografija te mogućnost pretvaranja statičnih slika u kratke videozapise. Također, televizor bi mogao automatski prikazivati tematske dijaprojekcije, primjerice s putovanja, mora ili planinarenja.
Iz Samsunga poručuju da žele Google Photos učiniti dijelom svakodnevnog TV iskustva, pa bi se fotografije mogle pojavljivati i na početnim zaslonima televizora ili informativnim panelima.
Integracija Google Photosa trebala bi dodatno ojačati ulogu televizora kao središnjeg kućnog ekrana, ne samo za filmove i serije, nego i za osobne sadržaje i uspomene.
