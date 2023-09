Velik, iznimno moćan i skup tablet. Isprobali smo novi Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsungov vrhunac u ovogodišnjoj seriji tableta je model S9 Ultra, prava grdosija od 14,6 inča. Naravno, prvo pitanje koje se nameće je, zašto bi netko trebao tablet od 14,6 inča. Pa kad ga uparite s tipkovnicom, on se pretvara u puno svestraniji Android laptop i pravi super alat za produktivnost. No tijekom nekoliko dana sa S9 Ultra, mi smo ga koristili kao standardni tablet jer tipkovnicu nismo imali.

Prvo što iznenađuje kod tableta, kad sam ga izvadio iz tanke kutije, je njegova “debljina” od samo 5,5 milimetara. Tablet je težak 732 grama, a iako se radi o tankoj ploči, koja je dostojna solidnog pladnja, tablet u rukama djeluje čvrsto. Ipak se radi o Samsungovu top modelu te metalu i staklu koji su korišteni u izradi. Uz to, ovaj tablet ima IP68 oznaku vodootpornosti. Iako baš i nećete s njim biti previše izloženi vodi, dobro je znati da mu neće biti ništa ako upadne u kadu ili bazen. A s obzirom na dimenzije, za silu može poslužiti i da se zaštitite od kiše. U svakom slučaju, dobro je znati da ste sigurni kraj vode.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Dijagonala ekrana i dimenzije su iste kao i kod S8 Ultra, a ista je i baterija kapaciteta 11.200 mAh. No novi je tablet teži za šest grama, a u njega su ugradili noviji Snapdragon 8 Gen2, više memorije, tablet sad ima i IP68 otpornost na čestice i vodu. I da, više nema varijanti sa 8 GB radne memorije ili sa 128 GB interne, već je sve podignuto na osnovnih 12/256 pa do 16 GB/1 TB memorije.

S Pen olovka je standardni dodatak za Samsungov tablet, a sada joj je svejedno kako je smjestite u njen utor na poleđini tableta jer će se puniti u svakom smjeru. Kako je tablet tanak samo 5,5 mm, utor za olovku nije ni mogao biti dublji, pa morate imati na umu da zna olovka lako pasti, kad tablet nema neku masku u kojoj bi olovka sigurnije stajala.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

No ta olovka jako dobro surađuje s fantastičnim ekranom. AMOLED ekran s rezolucijom od 1848 x 2960 piksela i 120 Hz osvježenjem slike impresivan je komad panela u kojem ćete uživati ako gledate filmove ili serije s fantastičnim bojama i kutovima prikaza. Kad ga gledate u krevetu s relativno male udaljenosti, nema potrebe da palite veći ekran, a zabavni moment podižu jako dobri zvučnici. Četiri su i smješteni u četiri kuta tableta. Za jedan tablet pružaju prilično snažan i uvjerljiv zvuk. Da se vratimo na olovku. Veliki tablet ostavlja vam dovoljno prostora da razdijelite ekran i komotno radite i pišete bilješke te na drugom dijelu ekrana surfate ili gledate što već treba. A ako se pak bavite samo crtanjem, olovkom se jako dobro barata i ugodno je njome crtati po tabletu na stolu, kad ga imate položenog kao A4 papir. Zbog dimenzija tako je i najjednostavnije koristiti tablet u ‘okomitom’ modu, jer ako ga dulje vrijeme držite u rukama, može biti prilično zamorno. Samsungov softver i optimizacije daju vam razne mogućnosti pokretanja aplikacija što će cijeniti i gameri koji istovremeno igraju i koriste chat ili prate nekog streamera na društvenim mrežama.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Kako se tu radi o moćnom Snapdragonu uparenom s 12 GB RAM-a, snage ćete imati i više nego dovoljno za sve vaše prohtjeve i potrebe, od zabave do rada i sve će se to odvijati iznimno glatko i brzo.

Straga je Samsung na S9 Ultra ugradio kamere od 13 i 8 megapiksela, s tim da je potonja ultraširoka. Sprijeda su dvije od 12 mpx, s time da je također jedna ultraširokokutna i one će jako dobro poslužiti za videopozive. Kao i stražnje, sve snimaju video u 4K na 30 fps ili 1080p u 30 fps i to rade jako dobro. Tabletom ćete rijetko fotografirati, no i to će odraditi solidno, a iz osobnog iskustva, kamera tableta najčešće je tu kao dodatna ispomoć u radu ili u kuhinji kod fotografiranja računa ili recepata.

Kao što smo ranije spomenuli, baterija od 11.200 mAh se nalazi u tabletu, a podržava 45W punjenje (punjač morate imati svoj), što i nije najbrže u odnosu na neke od najnovijih telefona, ali isto tako baterija je prilično izdržljiva. Tijekom korištenja tableta, punio sam ga svakih tri dana uz neko umjereno korištenje s redom surfanja i videa svaki dan.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

U svakom slučaju, potencijal ovog tableta, ako ga se upari s njegovom S Book cover tipkovnicom, prilično je velik, osobito za kreativce kojima je na raspolaganju lakša i naprednija olovka. A uz to Samsung Dex alat transformira tablet i njegovo radno okruženje u nešto sličnije standardnim računalima. Zajedno s mišem i tipkovnicom, aplikacije možete smanjiti ili povećati po želji i imati više njih aktivno u svakom trenu. Uz to, tablet možete postaviti i kao dodati ekran za vaše Windows računalo.