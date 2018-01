Veliki vodič kroz nove cijene: Što skuplji auto, veća ušteda

Novi automobili od petka će biti jeftiniji, donosi Autostart. Novom uredbom na automobil do 150.000 kuna neće se plaćati poseban porez, nego samo naknada za emisiju plinova.

Uredbu je usvojila Vlada na današnjoj sjednici, a najvažnija izmjena jest da će se poseban porez na motorna vozila (PPMV) od sada drugačije vrednovati. Porez se do sada vrednovao prema emisiji plinova te prema prodajnoj cijeni automobila. Tako se za automobil do 100.000 kuna plaćao porez od jedan posto, do 150.000 dva posto itd. Vlada je odlučila rasteretiti građane pa se sad prema novoj uredbi ne plaća poseban porez na automobile do 150.000 kuna. S druge strane, naknade i razredi za emisije dizelskih i benzinskih vozila ostale su iste. Vlada je posebno odlučila rasteretiti vozila do 150.000 kuna jer čak 65 posto prodanih novih vozila je iz tog cjenovnog ranga. Time su ona sad jeftinija oko 3000 kuna.



65% NOVIH VOZILA koja se prodaju su u vrijednosti do 150.000 kuna. Od danas se na njih plaća samo naknada za emisiju plinova.

32% RASTREREĆNJE Ministar financija Zdravko Marić procjenjuje kako će se porezni teret smanjiti za oko 32 posto, tj. jednu trećinu

21% NAJVEĆI POREZ Vozila koja su vrednija od 600.000 kuna plaćaju najveći porez. On iznosi 21 posto. Do sada je taj porez bio 25 posto.

Pero Klarić iz TransAuta kaže kako se ne može govoriti o velikim uštedama.

- Ne treba misliti da će auti sad biti jako jeftini. Mi govorimo o uštedama u visini od tek nekoliko tisuća kuna - kaže Klarić. Prema novoj uredbi, auti do 150.000 kuna trebali bi biti jeftiniji 3000-4000 kuna, a neki jeftiniji auti s visokom emisijom plinova pojeftinit će i manje od 1000 kuna. Tako će Škoda Octavia pojeftiniti više od 2800 kuna, ali Dacia Duster, koja stoji oko 50.000 kuna, manje će pojeftiniti - tek 800 kuna. Razlog je puno veća emisija CO2 kod Dustera. Međutim, najviše će profitirati građani koji kupuju skupe aute. To ističe i Klarić.

- Što je auto skuplji, bit će i veća ušteda. Ponajviše jer se tablica za poseban porez promijenila - dodao je Klarić.

Kad se cijela stvar pojednostavi, kupci limuzina od milijun kuna plaćali su PPMV u iznosu od 25 posto. Prema novim tablicama, bit će jeftiniji čak i do 100.000 kuna. Tako će luksuzni Mercedes SL Roadster, koji stoji 1,042.000 kuna, biti jeftiniji za 98.000 kuna te će njegova cijena biti nešto više od 940.000 kuna. Iako uštede na autima pristupačnijih cijena nisu velike, direktor prodaje AutoHrvatska kaže kako je sad povoljno vrijeme za kupovinu.

Bit će jeftiniji, ali ne puno. Međutim, unatoč tomu, očekujemo pozitivne pomake i rekli bismo da je sad pravo vrijeme za kupnju jer ne vjerujemo da će uskoro automobili biti još jeftiniji, rekao je Šime Klanac iz AutoHrvatska. S njim se slaže i Dean Tortl iz Star Importa koji kaže kako implementaciju uredbe i novog izračuna očekuje tek tijekom idućeg mjeseca.

- Na malim autima se uštede neće osjetiti puno. Kod nas u premium brendu to nisu neke velike promjene. Naime, kad kupujete auto od 300.000 kuna koji će pojeftiniti recimo 5000, to nije tako golema razlika. Ali vjerujemo da će ta odredba sigurno promijeniti atmosferu na tržištu i malo ipak ohrabriti građane na trošenje, što će sigurno donijeti neke benefite nama koji smo u toj industriji. Iako je uredba donesena, očekujemo njezinu implementaciju tek sljedećeg mjeseca - rekao je Tortl.

Zaključak nakon svega jest da će ušteda na automobilima do 150.000 kuna biti dovoljna tek za gorivo nekoliko mjeseci, a da će najviše uštedjeti oni koji mogu kupiti automobil iznad 400.000 kuna. Međutim, još veće uštede očekuju poduzetnike koji su u sustavu PDV-a. Ono što je njima najvažnije je što država od dana donošenja novog zakona priznaje odbitak polovice od 25 posto PDV-a na ukupnu cijenu vozila, a isto tako i na troškove održavanja i utrošeno gorivo pri vožnji auta u službene svrhe.

To znači kako će prodajna cijena automobila koji kupi poduzetnik biti još niža od obične cijene, a time će i same trošarine biti niže. Sve ove izmjene dolaze u paketu o kojima se već danima govori. Od Nove godine se godišnji porez na cestovna motorna vozila plaća prilikom registracije u stanici za tehnički pregled. Pri kupnji rabljenog vozila više nema ni potrebe za ovjerom kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika, a i kod prijenosa vlasništva rabljenih vozila ukinut je porez na stjecanje rabljenih vozila od pet posto. Njega je sad zamijenila upravna pristojba, ona je nešto jeftinija od poreza. Tako se za Opel Corsu staru četiri godine plaća oko 350 kuna manja pristojba nego što je ranije bio porez, a za BMW seriju staru godinu dana ušteda je čak i do 5000 kuna.