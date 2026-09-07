Obavijesti

Tech

Komentari 0
PROMAŠAJI

Veliko ime nije pomoglo: Ove aute poznate marke gotovo nikome nisu uspjele prodati

Piše Autostart,
Čitanje članka: < 1 min
Veliko ime nije pomoglo: Ove aute poznate marke gotovo nikome nisu uspjele prodati
Foto: MATTHEW HOWELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zanimljivo je da mnogi od ovih automobila uopće nisu bili loši. Ponekad je cijena pogrešna, ponekad tržište još nije spremno, ponekad kupci jednostavno ne razumiju što proizvođač pokušava napraviti

Admiral

Dobar automobil, poznata marka i stotine milijuna uloženih u razvoj nisu nikakvo jamstvo uspjeha. Automobilska industrija prepuna je modela koji su na papiru imali gotovo sve: snažan brend iza sebe, modernu tehnologiju, zanimljiv dizajn i velike ambicije. Ipak, kupci ih jednostavno nisu prihvatili. Razlozi za to su različiti. Nekad je problem previsoka cijena, nekad pogrešan trenutak, nekad čudan tržišni položaj, a ponekad automobil jednostavno ne odgovara onome što kupci očekuju od te marke. Posljednjih 15 godina donijelo je niz takvih slučajeva, od skupih premium eksperimenata do tehnološki naprednih modela koji su stigli prerano. Neki su nestali nakon samo nekoliko godina, neki nisu dobili nasljednika, a neki su bili toliko neuspješni da su proizvođači nakon njih potpuno promijenili strategije i odustali od čitavog tržišnog segmenta.

Pročitajte više na Autostart.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Vratio se kultni Audi A2: Sada ide na struju, otkrili cijene
SVIĐA LI VAM SE?

FOTO Vratio se kultni Audi A2: Sada ide na struju, otkrili cijene

Audi vraća ime A2, ali u potpuno novom izdanju. Novi A2 e-tron je kompaktni električni model razvijen i proizveden u Njemačkoj, a u najučinkovitijoj izvedbi troši svega 12,8 kWh na 100 kilometara i prema WLTP-u može prijeći do 646 kilometara. Narudžbe u Njemačkoj počinju 10. rujna, dok će prvi primjerci kupcima stići u prosincu.
Ubrzo stiže iPhone 18, a hoće li stvarno pojeftiniti iPhone 17?
TEŠKA MATEMATIKA

Ubrzo stiže iPhone 18, a hoće li stvarno pojeftiniti iPhone 17?

Appleove cijene drmaju inflacija i novi plan: iPhone 17 možda ostaje skup, a jeftinih popusta gotovo nema. Lov na akcije kreće sada
Igru bivših kreatora Witchera u tri dana kupilo milijun igrača. Što je to Blood of Dawnwalker?
NOVA HIT IGRA

Igru bivših kreatora Witchera u tri dana kupilo milijun igrača. Što je to Blood of Dawnwalker?

Mračni fantasy RPG, The Blood of Dawnwalker, postigao je izvanredan uspjeh prodajom milijun primjeraka u tri dana, a igrači hvale duboku priču i inovativni sustav borbe.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026