Veliko ime nije pomoglo: Ove aute poznate marke gotovo nikome nisu uspjele prodati

Dobar automobil, poznata marka i stotine milijuna uloženih u razvoj nisu nikakvo jamstvo uspjeha. Automobilska industrija prepuna je modela koji su na papiru imali gotovo sve: snažan brend iza sebe, modernu tehnologiju, zanimljiv dizajn i velike ambicije. Ipak, kupci ih jednostavno nisu prihvatili. Razlozi za to su različiti. Nekad je problem previsoka cijena, nekad pogrešan trenutak, nekad čudan tržišni položaj, a ponekad automobil jednostavno ne odgovara onome što kupci očekuju od te marke. Posljednjih 15 godina donijelo je niz takvih slučajeva, od skupih premium eksperimenata do tehnološki naprednih modela koji su stigli prerano. Neki su nestali nakon samo nekoliko godina, neki nisu dobili nasljednika, a neki su bili toliko neuspješni da su proizvođači nakon njih potpuno promijenili strategije i odustali od čitavog tržišnog segmenta.



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